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Fas'ın meşhur pazarı Al-Qurayyah'ta yangın: 2 yaralı

Fas'ın meşhur pazarı Al-Qurayyah'ta yangın: 2 yaralı
Fas'ın meşhur pazarı Al-Qurayyah'ta yangın: 2 yaralı

Fas’ın Kazablanka kentinin en meşhur pazarı Al-Qurayyah'ta çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyeci ağır yaralandı.

Fas'ın meşhur pazarı Al-Qurayyah'ta yangın: 2 yaralı - Tıkla İzle

Fas'ın en büyük şehri Kazablanka'da bulunan meşhur Al-Qurayyah pazarında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden 2 itfaiyeci ağır yaralandı. Yangını söndürmek için yaklaşık 40 itfaiye görevlisi 8 itfaiye aracıyla müdahale etti. Maddi hasara neden olan yangında ahşap ticareti yapan 20 dükkan kül oldu.

İtfaiye ekiplerinin gerekli güvenlik araçlarının bulunmaması ve çevrede yanıcı maddelerin varlığı nedeniyle yangının söndürülmesinin zor olduğu ifade edildi. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammed Rabah
 

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