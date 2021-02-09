Fas'ta 75 yaş üstü kişilere Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı Çin'den satın aldığı aşıların uygulanmasına 28 Ocak'ta başlayan Fas, bugün itibariyle ülkenin kırsal kesimlerindeki yaşlı kişilere de aşı yapmaya başladı. Bugün İfran şehri ve çevresindeki kırsal yerleşimlerde yaşayan 75 yaş üstü kişilere Covid-19 aşısı yapıldı.

Yaklaşık iki haftadır devam eden aşılama süreci sağlık çalışanlarına uygulanarak başlamış, sonrasında güvenlik, gıda, eğitim gibi meslek gruplarındaki kişilere yapılmıştı. Fas Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 86 bin 183 kişiye korona virüs aşısı uygulandı. Son güncellemeyle ülke çapında 28 Ocak'tan bu yana devam eden aşı kampanyasından yararlanan kişi sayısı da 550 bin 149'a ulaşmış oldu.

Son 24 saatte 234 kişinin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 475 bin 589'a yükseldi. Son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısının 14 olduğu ülkede salgın kaynaklı toplam can kaybı sayısı 8 bin 408'e ulaştı.

Ülkü Çiçek

