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Fas'ta aşı pasaportu uygulaması başlıyor

Fas'ta aşı pasaportu uygulaması başlıyor
Fas'ta aşı pasaportu uygulaması başlıyor

Fas hükümeti, korona virüse karşı çift doz aşılananların seyahat etmesini kolaylaştırmak amacıyla aşı pasaportu uygulamasını açıkladı.

Fas'ta korona virüse karşı mücadele kapsamında hükümet, alınan yeni karaları açıkladı. Hükümet tarafından dün yapılan açıklamada, ülkede aşı pasaportu uygulamasına geçileceği belirtildi. Alınan karar kapsamında, ülkede 2 doz aşı alan kişiler, Fas Sağlık Bakanlığının açtığı aşı platformu üzerinde kayıt yaparak aşı paspartunu alabilecek.

Aşı pasaportu alan kişiler, herhangi bir ek belgeye ihtiyaç duymadan ülkenin farklı bölgelerimde seyahat edebilecek, ülkedeki gece sokağa çıkma yasağından muaf olacak ve yurtdışına da gidebilecek.
Fas Sağlık Bakanlığı'na göre, şuana kadar 2 doz aşı alan kişi sayısı 5 milyon 898 bin 644'e ulaşırken, tek doz aşı uygulanan kişi sayısı 9 milyon 108 bin 843 oldu. Ülkede toplam Covid-19 vaka sayısı ise 521 bin 195'e, ölü sayısı 9 bin 173'e çıktı.

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