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Fas'ta ilk korona vakası iyileşti

Fas'ta ilk korona vakası iyileşti
Fas'ta ilk korona vakası iyileşti

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilk korona vakasının tedavisinin tamamlandığını açıkladı.

Ülkede ilk korona vakasının doğrulandığı 3 Mart tarihinden itibaren her gün yazılı açıklamalarla halkı bilgilendiren Fas Sağlık Bakanlığı müjdeyi verdi. İtalya'dan 27 Şubat tarihinde Fas'a gelen ve 3 Mart tarihinde korona virüsü taşıdığı doğrulanan ilk vakanın iyileştiği ve bugün itibariyle tedavisinin tamamlandığı bakanlık tarafından duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar ülkede 7 vaka tespit edildiği, ilk vakanın bugün iyileştiği, iki numaralı hasta olan 89 yaşındaki Faslı kadının hayatını kaybettiği, Senegal kökenli 1 Fransa vatandaşı ve 3 kişilik Fransız ailenin gördükleri tedaviye olumlu cevap verdikleri ama 65 yaşındaki 1 hastanın ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Ülkü Çiçek

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