Fatih Aksoy: 'Taraftarın beni ıslıklamasına kırıldım'

Süper Lig'in 18. haftasında İstanbul deplasmanında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da Fatih Aksoy, maç sonu İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Sivassapor'a kiralanan Fatih Aksoy, “Devre arasından sonra ritmimizin düşüp düşmeyeceğini merak ediyorduk. Beşiktaş ligin en zor deplasmanlarından birisi belki de. Zor olacağını da biliyorduk. 10 kişi kaldık ama mücadeleyi asla bırakmadık. Zor olan şeyler bazen güzeldir” dedi.

Bir pozisyonda Beşiktaşlı oyuncularla yaşadığı gerginlik sonrası olayı anlatan 22 yaşındaki futbolcu, “Benim için zor bir maçtı. Duygusal bir insanım. Hocalarım ve arkadaşlarım yardımcı oldu bu maça hazırlanmama. O pozisyonda çok suçum yok. Rakibin hızlı başlamasına izin vermemiz gerekiyordu. Beşiktaş'ın bazı oyuncularını boş bırakırsanız size bela olabilir. Rakibin oyuncusu beni itti, bir kargaşa oldu. Sonra Caner abi ve Burak abi ile konuştuk. Onlar benim abim. Hem saha için hem saha dışında benim yanlışlarımı söyleyebilirler. Ama taraftarların tepkisi beni kırgınım. Burada çok oyuncu ıslıklandı. Taraftara şunu söylemem lazım, biraz Türk oyuncularına sahip çıksınlar. Ben bu camiaya daha bir şey vermedim, rakip forma ile geldim, ıslıklanmam normal ama biraz kırıldım” ifadelerini kullandı.

Güven Mert Ercan