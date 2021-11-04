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Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna 39 saatin sonunda başlandı

Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna 39 saatin sonunda başlandı
Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna 39 saatin sonunda başlandı

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın emniyetteki sorgusuna başlandı. Kişisel olarak kendini savunacak bir avukat tutmadığı öğrenilen Aydın için İstanbul Barosu’ndan bir avukat görevlendirildi.

Soruşturmanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, 3 aydır gözaltında tutulduğu Uruguay'dan Salı günü Brezilya üzerinden Türkiye'ye getirilmişti. Kardeşi Mehmet Aydın ile kurdukları 'Çiftlik Bank' sistemi ile binlerce kişiyi dolandıran davanın iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın polisteki ifade işlemi, Salı gecesi emniyete girdikten yaklaşık 39 saatin sonunda başladı.

Saat 13:00 itibariyle başlanan sorguda sanık için onlarca sayfadan oluşan bir soru listesi hazırlandı. Davanın bir numaralı sanığı olan kardeşi Mehmet Aydın'a yöneltilen soruların benzerlerinin de yöneltileceği kaydedilen Fatih Aydın'ın, avukat tutmadığı ifade edildi. Aydın için İstanbul Barosu'dan 1 avukat tahsis edildiği belirtildi.

Bu arada üzerinden çıkan telefona takılabilen SD kartın Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde deşifre edildiği kaydedildi.

Sadık Kahraman

 

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