İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih Çarşamba Pazarında yoğunluk

Fatih Çarşamba Pazarında yoğunluk
Fatih Çarşamba Pazarında yoğunluk

İstanbul Fatih’te kurulan Çarşamba pazarı, korona virüs öncesindeki zamanları andırdı. Alışveriş yoğunluğunun yaşandığı pazarda sosyal mesafe kuralına da zaman zaman uyulmadı.

İstanbul'un en büyük pazarlarından biri olan Çarşamba pazarında bu hafta da yoğunluk yaşandı. Korona virüs (Covid-19) salgını öncesindeki günleri aratmayan pazara, vatandaşlar akın etti. Tezgahların önünde oluşan kalabalık yüzünden sokakta yürümek de zorlaştı. Bazı pazarcıların ise maske ve eldiven kullanımına dikkat etmediği gözlendi.

Pazarda yaşanan yoğunluğu dile getiren vatandaş, “Genelde diğer ilçelerden buraya gelenler oluyor. Genelde insanlar maskelerini takıyorlar. O noktada duyarlılar. Sosyal mesafe konusuna pazarlarda uyulduğuna katılmıyorum. Ben mümkün olduğu kadar ferdi olarak tedbir alıyorum. Meyve ve sebzelere dokunmuyoruz. Sosyal mesafeyi koruyorum” diye konuştu.

Caner Sönmez
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.