Fatih Erbakan: '7'li masa denilen karanlık bir blokla karşı karşıyayız'

Kadir Has Kongre Merkezi'nde partililere seslenen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletin sorunlarına çözüm üreten bir parti olarak meydana geldiklerini belirterek, “Kayseri'de gördüğümüz bu manzara, Türkiye'nin dört bir yanında gördüğümüz bu manzara bütün zorluklara rağmen milli görüşün ayakta olduğunu gösteriyor. Erbakan hocamız vefat etti ama milli görüş davası kıyamete kadar baki kalacaktır Allah'ın izniyle. Çünkü milli görüş Hazreti İbrahim'in yoludur, Sultan Alparslan'ın yoludur, Fatih Sultan Muhammed Han'ın yoludur, Sultan Abdülhamit Han'ın yoludur bu nedenle de inşallah kıyamete kadar baki kalacaktır. Allah bizleri bu davadan ayırmasın. Bundan sonra da son nefesimize kadar Erbakan hocamız gibi bu hak davaya hizmet eden bir camia olmayı inşallah bizlere nasip eylesin. Bütün bunların yanında bir de doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen siyaset anlayışı, sadece eleştiren değil çözüm önerileri ortaya koyan bir siyaset anlayışı, bu iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla değil, bu milletin derdine derman olayım da nasıl olursam olayım anlayışıyla yapılan bir siyaset, yapıcı bir muhalefet, siyasete nezaket getiren bir anlayış. Bütün bunların neticesiyle daha iktidar olmadan, meclise dahi girmeden milletimizin sorunlarına çözüm üreten bir Yeniden Refah Partisi olarak meydana geldik” dedi.

“7'li masa denilen karanlık blokla karşı karşıyayız”

Erbakan, seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında gireceklerini ve 7'li masa denilen karanlık bir blokla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, "Gelinen noktada 4 sene önce dediğimiz gibi Yeniden Refah Partisi, seçimlerin anahtar partisi haline geldi. Vatanımızın ve milletimizin selameti için son derece stratejik bir karar alarak, seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı aldık. 7'li masa denilen karanlık bir blokla karşı karşıyayız. Biz ülkemizi, devletimizi ve milletimizi bu 7'li masanın karanlıklarına teslim etmemek için, 7'li masanın CHP zihniyetinin iktidar olmasına vesile olmamak için böyle bir karar aldık. Bu noktada ifade etmemiz gereken önemli bir husus, biz Cumhur İttifakı'na girdik ama AK Parti listelerinden seçime girmiyoruz. Partimiz 87 seçim bölgesinde kendi adaylarıyla, listesiyle ve amblemiyle müstakil bir parti olarak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere giriyor” ifadelerini kullandı.

“21 sene sonra milli görüşü yeniden meclise taşıyacağız”

14 Mayıs'ta 21 sene sonra milli görüşün yeniden meclise taşınmasını sağlayacaklarını söyleyen Erbakan, "Bazı kardeşlerimizin aklında soru işaretleri oluyor yine de seçim barajı var mı, bunu aşmak zorunda mıyız diye. Hayır böyle bir şey kalmadı. İttifakın toplam oyu yüzde 7'yi geçtiği için Yeniden Refah Partisi de barajı aşmış sayılıyor ve herhangi başka bir seçim bölgesinde sadece 1 milletvekilimizi seçtirmeye yetecek oyu almamız halinde isterse başka hiçbir yerde oy almamış olalım yine de o milletvekilini seçtirmiş oluyoruz. Bu vesile ile ifade ettiğim gibi Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta milli görüşün 21 sene aradan sonra yeniden meclise taşınmasını sağlayacağız. Allah 14 Mayıs seçimlerini milletimizin, İslam aleminin ve insanlığın kurtuluşuna, milli görüşün en büyük zaferlerine vesile eylesin inşallah. Sözlerimi bitirirken diyorum ki, 'Barajları aştık, geliyoruz elhamdülillah'. Milli görüşe müjdeler olsun, Yeniden Refah geliyor” dedi.

Eren Kan



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