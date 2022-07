Fatih Erbakan: 'ABD-İsrail terör devletini engellemek için Suriyelilerin gönderilmesi şart'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon programında iç ve dış politikaya dair açıklamalar yaptı. Erbakan. seçime 10 aya yakın bir zaman kala halkın merak ettiği ittifaklar konusuna ilişkin, “Ölüm dışında hiçbir şey kesin değil. Seçime yakın zamanda 6'lı masanın çatırtılarının artması veya dağılması söz konusu olduğunda başka bir alternatif olabilir. Seçmen kitlesi birbirine yakın partilerden bir ittifak doğabilir. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ile bir araya gelinebilir. Ancak asıl hedefimiz ne masa başındakilerle ne de kasa başındakilerle seçime tek başımıza Yeniden Refah Partisi olarak girmektir. Seçmenden de bu duruşumuzdan dolayı olumlu dönüş alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bizim baraj problemimiz yok”

Yeniden Refah Partisi'nin baraj problemi olmadığını vurgulayan Erbakan şöyle devam etti:

“Bizim akademisyenler gözetiminde yaptırdığımız gb ankette yüzde 9,5 ve 10,5 arası sonuca ulaştık. Bizim baraj problemimiz yok. Seçime kadar da 500 bin üyeye hızla ulaşacağız ve bunu ispat etmiş olacağız. Mecliste yer alan ve anketlerde yüzde 20 gösterilen partiler kadar üye sayımız olmuş olacak ve dolayısıyla bizim de baraj problemimiz olmadığı görülecektir. Diğer anketler bizi yüzde üç gösteriyorlar en fazla çünkü anket için ararken seçeneklerde Yeniden Refah Partisi'ni saymıyorlar, Yeniden Refah Partisi diyeni kararsızlara ekliyorlar.”

“ABD-İsrail terör devletini engellemek için Suriyelilerin gönderilmesi şart”

Ekonomiden sonra ülke gündemini en çok işgal eden ikinci konunun olan ‘sığınmacılar' olduğunu belirten Erbakan, sığınmacıların ülkelerine bir an evvel dönmesinin Amerika ve İsrail'in kuzey Suriye'deki terör devleti planına engel olunması açısından önem arz ettiğini belirterek, “ABD-İsrail terör devletini engellemek için Suriyelilerin gönderilmesi şart. Bir an evvel derken sabahtan akşama, bugünden yarına otobüsler gönderelim demiyoruz. Bu konuda iktidarın Suriye yönetimi ile bir an önce masaya oturması lazım ve mültecilerin dönüşü için oradaki şartların uygun hale getirilmesi lazım. İran yönetimi de aracı olmaya hazır. Bunun artık başka çaresi yok. Burada tabii önemli olan nokta şu can güvenliğinin temin edilmesidir. Esad'ın dönmeleri ile ilgili olumlu çağrıları var. İnatlaşmayı bırakıp ekonomik ve sosyal açıdan mültecilerin dönüşü ilgili bir an evvel bir plan program oluşturulmalıdır. Hep şunu söylüyoruz, ‘Bülbülü altın kafese koymuşlar illa vatanım demiş' ben çoğunluğun da dönmek istediğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.