İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih Karagümrük 1.Lig'e yükseldi

Fatih Karagümrük 1.Lig'e yükseldi
Fatih Karagümrük 1.Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi. Fatih Karagümrük, Keçiörengücü ve Menemen Belediyespor'un ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselen 3. takım oldu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Ufuk'un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Oğuz son anda kornere çeldi.

37. dakikada Erkan'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet'in şutu yandan auta çıktı.

45. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Turgut Doğan'ın şutunu Oğuz Çalışkan çeldi. Dönen topta Mehmet'in boş kaleye gönderdiği şutu son anda Berkay kayarak müdahale etti.

69. dakikada Selçuk'un ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

85. dakikada Hacı Ömer'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Berk İsmail'in kafa vuruşunda top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

87. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Erkan'ın pasında Ahmet Aras topu boş kaleye gönderdi. 0-2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu (Umut Sözen dk. 84 ?), Ümit Yasin Arslan, Canberk Ömer Özdemir, Oğuz Kocabal, Ferhat Yazgan, Zahit Fındık, Serkan Odabaşoğlu (Hacı Ömer Doğru dk. 71), Dilaver Güçlü, Berk İsmail Ünsal
Yedekler: Aykut Berat Yıldız, Savaş Tağa, Tevfik Köse, Hakkı Can Aksu, Görkem Şimşek
Teknik Direktör: Şaban Yıldırım

Fatih Karagümrük: Tarık Çetin, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Abdulhamit Yıldız, Bilal Aziz Özer, Çağrı Ortakaya (Selçuk Alibaz dk. 65), Barış Özbek, Erkan Zengin, Ufuk Akyol, Turgut Doğan Şahin (Şenol Can 90+2 ?), Mehmet Batdal (Ahmet Aras dk. 78)
Yedekler: Murat Hacaoğlu, Selçuk Alibaz, Ali Fırat Okur, Uğur Daşdemir, Tuğrul Erat
Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Goller: Selçuk Alibaz (dk. 69), Ahmet Aras (dk. 87) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Oğuz Kocabal (Sakaryaspor), Erkan Zengin, Ahmet Aras, Bilal Aziz Özer (Fatih Karagümrük)  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Balıkesir Kaymaklısı Tarifi

Balıkesir Kaymaklısı Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.