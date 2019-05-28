Fatih Karagümrük 1.Lig'e yükseldi

Maçtan dakikalar
18. dakikada Ufuk'un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Oğuz son anda kornere çeldi.
37. dakikada Erkan'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet'in şutu yandan auta çıktı.
45. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Turgut Doğan'ın şutunu Oğuz Çalışkan çeldi. Dönen topta Mehmet'in boş kaleye gönderdiği şutu son anda Berkay kayarak müdahale etti.
69. dakikada Selçuk'un ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
85. dakikada Hacı Ömer'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Berk İsmail'in kafa vuruşunda top direğin hemen üzerinden auta çıktı.
87. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Erkan'ın pasında Ahmet Aras topu boş kaleye gönderdi. 0-2
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu (Umut Sözen dk. 84 ?), Ümit Yasin Arslan, Canberk Ömer Özdemir, Oğuz Kocabal, Ferhat Yazgan, Zahit Fındık, Serkan Odabaşoğlu (Hacı Ömer Doğru dk. 71), Dilaver Güçlü, Berk İsmail Ünsal
Yedekler: Aykut Berat Yıldız, Savaş Tağa, Tevfik Köse, Hakkı Can Aksu, Görkem Şimşek
Teknik Direktör: Şaban Yıldırım
Fatih Karagümrük: Tarık Çetin, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Abdulhamit Yıldız, Bilal Aziz Özer, Çağrı Ortakaya (Selçuk Alibaz dk. 65), Barış Özbek, Erkan Zengin, Ufuk Akyol, Turgut Doğan Şahin (Şenol Can 90+2 ?), Mehmet Batdal (Ahmet Aras dk. 78)
Yedekler: Murat Hacaoğlu, Selçuk Alibaz, Ali Fırat Okur, Uğur Daşdemir, Tuğrul Erat
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Goller: Selçuk Alibaz (dk. 69), Ahmet Aras (dk. 87) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Oğuz Kocabal (Sakaryaspor), Erkan Zengin, Ahmet Aras, Bilal Aziz Özer (Fatih Karagümrük)