Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u sahadan sildi: 4-0

Maçtan dakikalar
14. dakikada Lucas Biglia'nın derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içindekaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
21. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tunay Torun'un bekletmeden pasında Pesic meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 2-0
36. dakikada Assombalonga'nın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
50. dakikada Bertolacci'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içinde kaleci Muric ile kaldığı pozisyonda Muric meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
51. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Caner Erkin'in vuruşunda kaleci Muric meşin yuvarlağı çeldi.
52. dakikada Erhun Öztümer'in ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Muric meşin yuvarlağı kornere çeldi.
58. dakikada Bertolacci'nin ceza yayından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
73. dakikada Pesic'in sol kanattan ceza sahası içine girip verdiği pasta penaltı noktası üzerinde Erhun Öztümer'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muric'te kaldı.
79. dakikada Erhun Öztümer'in pasında defansın arkasına iyi sarkan Karamoh'ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Altan
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Hedenstad, Luckassen (Burak Bekaroğlu dk. 46), Zukanovic, Caner Erkin (Balkovec dk. 69), Lucas Biglia, Bertolacci (Efe Tatlı dk. 74), Erhun Öztümer, Tunay Torun (Münir Levent Mercan dk. 81 ?), Kerim Frei (Karamoh dk. 69), Pesic
Yedekler: Yavuz Aygün, Ahmed Musa, Samed Onur, Serhat Ahmetoğlu, Salih Dursun
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Semih Güler, Tayyip Sanuç, Kaan Kanak (Yunus Akgün dk. 46), Stambouli (Sinan Kurt dk. 60), Lucas Castro (Gökhan İnler dk. 60), Vargas (Rassoul dk. 46), Assombalonga, Younes Belhanda, Mario Balotelli
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ezeh, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Tarık Çamdal, Deli
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Pesic (dk. 14, 21), Bertolacci (dk. 58), Karamoh (dk. 79) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Gökhan İnler, Svensson (Adana Demirspor)
Oğuzhan Ort - Medeni Topaloğlu