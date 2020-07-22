Fatih Karagümrük Akhisar Canlı İzle| Karagümrük Akhisarspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

TFF 1.Lig'de normal sezonu 4.olarak tamamlayan Akhisarspor, ligde 5. olan Fatih Karagümrük ile TFF 1. Lig play-offlarında eşleşti. 22 Temmuz'da Vefa Stadı'nda oynanacak olan ilk maçın ardından iki ekip 26 Temmuz'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının programı şöyle:

Bugün

21.00 Bursaspor - Adana Demirspor: Mete Kalkavan

21.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor: Ali Palabıyık

Fatih Karagümrük Akhisar nasıl canlı izlenir?

Fatih Karagümrük Akhisar maçını beIN Sports Max 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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