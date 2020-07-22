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Fatih Karagümrük Akhisar Canlı İzle| Karagümrük Akhisarspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Fatih Karagümrük Akhisar Canlı İzle| Karagümrük Akhisarspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Fatih Karagümrük Akhisar Canlı İzle| Karagümrük Akhisarspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-offlarında bugün saat 21.00'da Fatih Karagümrük Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

TFF 1.Lig'de normal sezonu 4.olarak tamamlayan Akhisarspor, ligde 5. olan Fatih Karagümrük ile TFF 1. Lig play-offlarında eşleşti. 22 Temmuz'da Vefa Stadı'nda oynanacak olan ilk maçın ardından iki ekip 26 Temmuz'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak. 

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının programı şöyle:

Bugün

21.00 Bursaspor - Adana Demirspor: Mete Kalkavan

21.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor: Ali Palabıyık

Fatih Karagümrük Akhisar nasıl canlı izlenir?

Fatih Karagümrük Akhisar maçını beIN Sports Max 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 

 

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