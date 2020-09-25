Fatih Karagümrük Başakşehir Canlı İzle | Karagümrük BŞK ilk 11'ler | Karagümrük BŞK saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıyor. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Karagümrük Başakşehir nasıl canlı izlenir?





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Fatih Karagümrük-Başakşehir maçının VAR'ı Ümit Öztürk

Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam oynanacak Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Ümit Öztürk oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Başakşehir'i konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve İbrahim Bozbey yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR'ı ise Ümit Öztürk oldu. Öztürk'e, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Ekrem Kan eşlik edecek.

Ümit Öztürk, geçtiğimiz hafta golsüz beraberlikle sona eren Fenerbahçe-Hatayspor maçını yönetmişti.