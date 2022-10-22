Fatih Karagümrük deplasmanda güldü

Maçtan dakikalar
3. dakikada Ümraniyespor atağında Geraldo'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayır'in düzgün vuruşunda top kaleci Viviano'nun solundan ağlara gitti. 1-0
8. dakikada Jimmy Durmaz'ın ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Borini, topu arka direğe doğru yükseltti. Biraschi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 1-1
17. dakikada Popov'un pasında penaltı noktasında topla buluşan Avounou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.
20. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Onur Ayık'ın sert şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
55. dakikada Kouassi'nin sağ taraftan ortalığı topa Diagne'nin gelişine vuruşu sonrası meşin yuvarlak yakın köşeden filelere gitti. 1-2
63. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza yayı önünden sol ayağıyla yaptığı sert şutu kaleci Orkun güçlükle oyun alanına geri çeldi.
71. dakikada Ümraniyespor atağında Lenjani'nin sol kanattan yaptığı ortada Umut Nayır'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü.
90. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Orkun'un çeldiği topa altıpastan sol ayağıyla vuruşunu yapan Borini filelere gönderdi. 1-3
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Mert Güzenge, Hakan Karabalcık, Ergin Gözütok
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Mustafa Eser, Ermir Lenjani, Serkan Göksu (Mrsic dk. 79), Oğuz Gürbulak (Kartal Kayra Yılmaz dk.79), Avounou (Metehan Mimaroğlu dk. 61), Geraldo (Valentin Gheorghe dk. 69), Onur Ayık (Del Valle dk. 69), Umut Nayır
Yedekler: Anıl Demir, Onur Atasayar, Fatih Yiğit, Adel Bettaieb, Gagnidze
Teknik Direktör: Recep Uçar
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Ozdoev (Salih Dursun dk. 84 ?), Lawrence (Mbaye Diagne dk. 54), Kerim Frei (Adnan Uğur dk. 54), Kouassi (Samed Onur dk. 84) , Fabio Borini (Levent Mercan dk. 90+2 ?)
Yedekler: Batuhan Şen, Muzaffer Kablan, Emir Tintiş, Münir, Burak Bekaroğlu, Rayyan Baniya
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Umut Nayır (dk. 3) (Ümraniyespor) Davide Biraschi (dk. 8), Mbaye Diagne (dk. 55), Fabio Borini (dk. 90) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Lawrence Nicholas, Ozdoev, Caner Erkin (Fatih Karagümrük)
Yunus Kılıç - Bozhan Memiş - Samet Yalçın
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