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Fatih Karagümrük- Fenerbahçe Canlı Anlatım

Fatih Karagümrük- Fenerbahçe Canlı Anlatım
Fatih Karagümrük- Fenerbahçe Canlı Anlatım

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK 0-1 FENERBAHÇE

CANLI ANLATIM

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

41' Fenerbahçe'de Caner Erkin, Ndao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

8' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Mesut Özil'in sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topu arka direkte Thiam'ın önüne düştü. Thiam'ın cılız şutunda kaleci Aykut topu kornere gönderdi.

36' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Mesut Özil'in ceza alanına gönderdiği ortasında Kemal Ademi kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

27' Karagümrük etkili geldi! Sol kanattan gelen ortada Bertolacci'nin kafa vuruşunda top direk dibinden dışarı gitti.

19' Mesut Özil'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top kale önünde Thiam'ın önünde kaldı. Thiam'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.

12' Fatih Karagümrük, gole çok yaklaştı! Jimmy Durmaz'la verkaça giren Kemal Ademi savunma arkasına sarktı. Ademi'nin ceza yayından şutunda kaleci Altay topu kornere gönderdi.

4' Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren N'dao'nun çevirdiği topa Kemal Ademi dokunamadı!

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu!

Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Biglia, Borini, Ndao, Balkovec, Campi, Jimmy Durmaz, Ademi, Bertolacci

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Valencia, Thiam

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