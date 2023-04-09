Fatih Karagümrük, Fenerbahçe karşısında seriye devam etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 20.30'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde kırmızı-siyahlılar 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

Karagümrük tek galibiyetini 1959 yılında aldı

İki ekip arasında Süper Lig'de bugüne kadar oynanan 13 maçta Fenerbahçe 8, Fatih Karagümrük ise 1 galibiyet aldı. 4 müsabakada da taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Karagümrük, rakibi karşısında ligde aldığı tek galibiyeti 1959-1960 sezonunda elde etti.

Karagümrük'te hedef seriyi devam ettirmek

Andrea Pirlo'nun öğrencileri, Süper Lig'deki 11 maçlık yenilmezlik serisine devam etmek istiyor. Kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı son 11 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Fatih Karagümrük, bu süreçte Trabzonspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve İstanbulspor'u mağlup ederken, Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş, Giresunspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında ise berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, geride kalan 11 maçta 27 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

Fabio Borini ve Mbaye Diagne, takımı sırtlıyor

Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de 52 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlılar, 63 gollü Fenerbahçe ve 54 gollü lider Galatasaray'ın ardından bu alanda en iyi performansı sergileyen üçüncü takım konumunda bulunuyor. Karagümrük'te Mbaye Diagne ve Fabio Borini, toplam 31 gol kaydederek takımın gol yükünü çekiyor. Ligde Diagne 24 maçta 16 gol atıp, 5 asist yaparken, İtalyan Borini ise 24 müsabakada 15 kez gol sevinci yaşarken, 8 de asistlik katkıda bulundu.

Yunus Kılıç



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