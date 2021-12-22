Fatih Karagümrük Fenerbahçe Maç Anlatımı

F. KARAGÜMRÜK 1-1 FENERBAHÇE
Maç Anlatımı
1' Maç başladı
29. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin ortasında ceza sahası içinde Adnan Uğur'dan seken topu alan Mesut Özil'in penaltı noktası üzerinde vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı çeldi.
31. dakikada sağ kanattan Ahmed Musa'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içine girip kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
37. dakikada ceza sahası içinde Pelkas'ın vuruşunda Burak Bekaroğlu'nun eline çarpan topta hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Burak direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
38. dakikada penaltı pozisyonuna itiraz eden Caner Erkin kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
40. dakikada penaltıda topun başına geçen Mesut Özil meşin yuvarlağı kaleci Viviano'nun solundan ağlara gönderdi. 1-1
45'Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
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İLK 11'LER
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Zukanovic, Burak, Caner, Hedenstad, Biglia, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Karamoh, Bertolacci, Pesic.
FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Kim Min-jae, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia.