Fatih Karagümrük fırsat tepti! Konyaspor puanı Diouf'la kaptı

Maçtan dakikalar

7. dakika Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Konyaspor savunmasına da çarpıp kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0

33. dakika sağ kanattan Ebrima Colley'in ortasında ceza sahası içinde Diagne, iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

42. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Mame Diouf'un şutunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

65. dakikada Muric'in sağ kanattan soluna çekip yaptığı ortada, ceza sahası içinde iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-1

71. dakikada Muric'in sağ taraftan yaptığı ortada Muhammet Demir'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kalecinin dokunuşu sonrası üst direğe de çarpan top kornere gitti.

72. dakikada sağ taraftan Muhammet Demir'in kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Dİouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-2

77. dakikada Bytyqi'nin sol çaprazdan yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Batuhan'ın kurtarışı sonrası topu önünde bulan Adil'in vuruşunda top auta gitti.

88. dakikada ceza sahası sağ tarafından Ozdoev'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Kerim Frei, gelişine sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp ağlara gitti. 3-2

90+5. dakikada soldan taraftan Guilherme'nin ortasında, arka direkte Diouf'un savunmanın üstünden iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 3-3

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Hakan Yemişken, Mehmet Kısal

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Matteo Ricci, Magomed Ozdoev, Otobek Shukurov (Kazım-Kazım dk.86 ?), Ebrima Colley (Samed Onur dk.65), Fabio Borini (Burak Kapacak dk. 27( Lawrance dk. 86 ?)), Mbaye Diagne (Kerim Frei dk. 85 ?)

Yedekler: Viviano, Muzaffer Kablan, Salih Dursun, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 86 ?), Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Bruno Paz dk. 63), Hadziahmetovic, Michalak (Muhammet Demir dk. 46), Endri Çekiçi (Robert Muric dk. 59), Amilton (Zymer Bytyqi dk.46), Mame Diouf

Yedekler: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikman, Kahraman Demirtaş, Uche Ikpeazu

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ozdoev (dk. 7), Diagne (dk. 33), Kerim Frei (dk. 88) (Fatih Karagümrük), Diouf (dk.65, dk.72 ve dk. 90+5) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Shukurov, Borini, Baniya, Diagne (Fatih Karagümrük), Oğulcan Ülgün (Konyaspor)

Enes Gümüş - Samet Yalçın



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.