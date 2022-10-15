Fatih Karagümrük, Hatayspor'u 3 golle geçti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dresevic'in sert şutunda yakın mesafeden savunmaya çarpan top kornere gitti.

11. dakikada Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşu sonrası kazanılan topla birlikte Hatayspor'un hızlı hücumu başladı. Atılan uzun pas ile kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze, El Kaabi'ye pas çıkarmak isterken Ozdoev'in müdahalesi ile kornere gitti.

26. dakikada Hatay spor atağında Lobjanidze'nin verdiği pasda Rayane Aabid şutu Dresevic'e çarparak ağlara gitti. Hakem Volkan Bayarslan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi ve en direkt serbest vuruş kararı verdi.

35. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağ taraftan açtığı ortaya Borini'nin yakın mesafeden vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

36. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Caulker'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu. 1-0

45+3. dakikada Caner 'in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Borini'nin son çizgiye inerek direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Erce Kardeşler'in müdahalesine rağmen filelere gitti. 2-0

62. dakikada Kamil Ahmet'in sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Bertuğ'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

76. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Aabid'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Volkan Bayarslan VAR'da pozisyonu tekrar inceleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

90+3. dakikada Vranjes'in Ozdoev'e ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan penaltı olarak değerlendirdi.

90+6. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Salih Dursun dk. 90+1 ?), Ozdoev, Lawrence (Adnan Uğur dk. 75), Kerim Frei (Diagne dk. 75), Kouassi, Fabio Borini (Levent Mercan dk. 90+1 ?)

Yedekler: Batuhan Şen, Muzaffer Kablan, Emir Tintiş, Samed Onur, Efecan Mızrakcı, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak (Adekugbe dk. 46), Rayane Aabid (Varga dk. 88 ?), Boudjemaa (Saint-Louis dk. 46), Onur Ergün, El Kaabi, Lobjanidze (Atsu dk. 63), Bertuğ Yıldırım (Ze Luis dk. 63)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Musa Çağıran, Burak Yılmaz, Sadık Baş

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Caulker (dk. 36), Fabio Borini (dk.45+3) Diagne (dk. 90+6 pen.) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Jimmy Durmaz, Lawrence, Braschi (Fatih Karagümrük) Burak Öksüz, Onur Ergün, Volkan Demirel (Teknik direktör)

Yunus Kılıç - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu



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