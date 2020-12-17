Fatih Karagümrük ile Galatasaray 36 yıl sonra rakip

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Ligde geride kalan 12 haftada sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı 23 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet topladığı 17 puanla 9. sırada yer alıyor.

13. randevu

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki takım arasında 29 Ocak 1984 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan son mücadeleyi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı. Karagümrük tek galibiyetini ise 27 Mart 1960'taki maçta 1-0'lık skorla almıştı.

Galatasaray 7 maçtır yenilmiyor

Galatasaray son oynadığı 7 resmi mücadelede rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar 6 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 7 karşılaşmada 6 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. Aslan son olarak ligin 5. haftasında evinde Alanyaspor'a 2-1'lik skorla yenildi.

Dış sahada 5 maçta 4 galibiyet aldı

Galatasaray bu sezon ligde deplasmanda daha başarılı bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 5 dış saha müsabakasında 4 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu. Cimbom söz konusu müsabakalarda 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Aslan bu performansıyla iç sahadaki mücadelelerden daha çok puan topladı, daha çok gol attı ve daha az gol yedi.

Alanyaspor ile ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar attığı 19 golün yanında kalesinde ise 7 gol gördü. Aslan yediği 7 gol ile Alanyaspor ile ligde en az gol yiyen iki takımdan biri olarak yer alıyor.

Diagne'den son 3 maçta 5 gol

Galatasaray'da Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao'nun yokluğunda gol yükünü Senegalli golcü Mbaye Diagne çekiyor. Diagne şu ana kadar ligde 5 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu bu golleri ligde son 3 hafta kaydetti. Senegalli futbolcunun bu sezon ayrıca UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarından 2 golü de bulunuyor.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Marcao, karşılaşmada sarı kart görmesi halinde 14. haftada Türk Telekom Stadyumu'ndaki Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da ayrıca korona virüs test sonucu pozitif çıkan 3 futbolcu mücadelede yer alamayacak.

Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Serkan Ok ile Murat Engin Gözütok yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Oğuzhan Ort

