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Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 4 golle geçti

Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 4 golle geçti
Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 4 golle geçti

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'e 4-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Levent, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

6. dakikada sol kanattan hareketlenen Cardoso'nun ceza sahası içine gönderdiği top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

11. dakikada kaleci Bilal'den seken topta Diagne, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

24. dakikada Ozdoyev'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kouassi'nin şutu kaleyi bulmadı.

45+3. dakikada Cardoso'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kolovetsios'un kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

47. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Shukurov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

57. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Mensah, topu filelere gönderdi. 3-1

63. dakikada Diagne'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bilal'i aşarak ağlara gitti. 4-1

72. dakikada Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan İlhan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu 4-2

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Ali Tuna

Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini (Emrah dk. 46), Carole, Kemen (Ramazan dk. 77), Karimi (Gökhan dk. 46), Cardoso, Mensah, Mustafa (Campanharo dk. 46), Gavranovic (İlhan dk. 69)
Yedekler: Abdulkadir, Mane, Talha, Arif, Uzodimma
Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraskhi, Rayyan, Dresevic, Levent, Shukurov (Nicholas dk. 66), Ricci, Ozdoev, Kouassi (Samed dk. 73), Borini (Burak dk. 66, Salih dk. 89 ?), Diagne (Kazım dk. 73)
Yedekler: Viviano, Muzaffer, Kerim Frei, Adnan
Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Goller: Mensah (dk. 57), İlhan (dk. 72) (Kayserispor), Levent Mercan (dk. 1), Diagne (dk. 11 ve 63) Shukurov (dk. 47), (Karagümrük)
Sarı kartlar: Borini, Batuhan, Kazım (Fatih Karagümrük), Mensah (Kayserispor)

Eren Kan - Yüksel Yıkılmaz
 

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