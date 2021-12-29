Fatih Karagümrük kupada turladı

Maçtan dakikalar
11. dakikada sol taraftan Biglia kullandığı serbest vuruşta içeri ortasını yaptı. Kale önünde Luckassen'in yaptığı kafa vurulunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
25. dakikada Luckassen'in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında Adnan Uğur topla buluştu. Adnan'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
32. dakikada Biglia'nın ceza yayı önünden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
43. dakikada kaleci Egemen Gençalp'in hatalı pası sonrasında Erhun Öztümer topla buluştu. Erhun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vato'nun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Aleks Taşçıoğlu, Kamil Çetin
Fatih Karagümrük: Utku Yuvakuran, Baniya, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Alpaslan Erdem, Biglia (Efe Tatlı dk. 57), Adnan Uğur (Levent Mercan dk. 69), Erhun Öztümer, Borini (Serhat Ahmetoğlu dk. 79), Tunay Torun (Samed Onur dk. 57), Arvaladze (Bahattin Demircan dk. 79)
Yedekler: Yavuz Aygün, Balkovec, Salih Dursun, Zukanovic, Salibur
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Bodrumspor: Egemen Gençalp, Medeni Bingöl (Habib Biçer dk. 73), İsmail Tarım, Muhammet Aran, Ali Eren İyican (Harun Kavaklıdere dk. 46), Samet Yalçın, Erkan Değişmez, Adem Metin Türk (Omar Imeri dk. 46), Apti Mert Çayir (Oğuzhan Doğan dk. 46), Cenk Şen, Celal Dumanlı (Berk Ünsal dk. 46)
Yedekler: Bahri Tosun, Yekta Kurtuluş, Burhan Eşer, Kadir Arslan
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Luckassen (dk. 11), Borini (dk. 25), Biglia (dk. 32), Vato (dk. 43) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Adnan Uğur (Fatih Karagümrük)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu