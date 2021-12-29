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Fatih Karagümrük kupada turladı

Fatih Karagümrük kupada turladı
Fatih Karagümrük kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’da Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Bodrumspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sol taraftan Biglia kullandığı serbest vuruşta içeri ortasını yaptı. Kale önünde Luckassen'in yaptığı kafa vurulunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

25. dakikada Luckassen'in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında Adnan Uğur topla buluştu. Adnan'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

32. dakikada Biglia'nın ceza yayı önünden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

43. dakikada kaleci Egemen Gençalp'in hatalı pası sonrasında Erhun Öztümer topla buluştu. Erhun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vato'nun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Aleks Taşçıoğlu, Kamil Çetin

Fatih Karagümrük: Utku Yuvakuran, Baniya, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Alpaslan Erdem, Biglia (Efe Tatlı dk. 57), Adnan Uğur (Levent Mercan dk. 69), Erhun Öztümer, Borini (Serhat Ahmetoğlu dk. 79), Tunay Torun (Samed Onur dk. 57), Arvaladze (Bahattin Demircan dk. 79)

Yedekler: Yavuz Aygün, Balkovec, Salih Dursun, Zukanovic, Salibur

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Bodrumspor: Egemen Gençalp, Medeni Bingöl (Habib Biçer dk. 73), İsmail Tarım, Muhammet Aran, Ali Eren İyican (Harun Kavaklıdere dk. 46), Samet Yalçın, Erkan Değişmez, Adem Metin Türk (Omar Imeri dk. 46), Apti Mert Çayir (Oğuzhan Doğan dk. 46), Cenk Şen, Celal Dumanlı (Berk Ünsal dk. 46)

Yedekler: Bahri Tosun, Yekta Kurtuluş, Burhan Eşer, Kadir Arslan

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Luckassen (dk. 11), Borini (dk. 25), Biglia (dk. 32), Vato (dk. 43) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Adnan Uğur (Fatih Karagümrük)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

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