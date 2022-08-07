Fatih Karagümrük lige mağlubiyetle başladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakadan Alanyaspor 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Karagümrük, Süper Lig'e mağlubiyet ile başlamış oldu. Kırmızı-siyahlıların gollerini Fabio Borini ve Davide Biraschi kaydederken, Antalya temsilcisinin golleri Wilson Eduardo (2), Efkan Bekiroğlu ve Erencan Yardımcı'dan geldi.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Mbaye Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

19. dakikada atılan ara pasta sağ kanattan ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kale önüne kadar gelip kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol tarafa pasını aktardı. Bu noktada topla buluşan Wilson Eduardo meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

28. dakikada Efecan Karaca'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içine sol taraftan girip kaleci Viviano'yu çalımlayarak çaprazdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

39. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Fabio Borini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp oyun alanına döndü.

53. dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Yusuf Karagöz kornere çeldi.

56. dakikada baskı sonucu kazanılan topu alan Mbaye Diagne'nin pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Fabio Borini'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

70. dakikada sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün pasında ceza sahası içinde Candeias topla buluştu. Candeias'ın içeriye çevirdiği topta kale önünde Wilson Eduardo'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

72. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Biraschi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

90+3. dakikada Targhalline'nin orta sahadan pasında topu alan Erencan Yardımcı'nın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Zorbay Küçük, Bilal Gölen, Furkan Ürün

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş (Salih Dursun dk. 80 ?), Caner Erkin, Fabio Borini (Ahmed Musa dk. 70), Matteo Ricci (Jimmy Durmaz dk. 70), Shukurov (Kerim Frei dk. 87 ?), Levent Mercan, Ozdoev, Mbaye Diagne (Kazım Kazım dk. 80 ?)

Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Nicholas, Adnan Uğur, Bahattin Berke Demircan, Rayyan Baniya

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Jure Balkovec, Candeias (Zinedine Ferhat dk. 81 ?), Umut Güneş (Targhalline dk. 69), Leroy Fer, Yusuf Özdemir (Oğuz Aydın dk. 59), Efecan Karaca (Tayfur Bingöl dk. 59), Efkan Bekiroğlu, Wilson Eduardo (Erencan Yardımcı dk. 81)

Yedekler: Marafona, Miha Mevlja, İsmail Zehir, Mert Yusuf Torlak, Çağan Kayra Erciyas

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Wilson Eduardo (dk. 19, 70), Efkan Bekiroğlu (dk. 28), Erencan Yardımcı (90+3) (Alanyaspor), Fabio Borini (dk. 56), Biraschi (dk. 72) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Furkan Bayır, Candeias, Tayfur Bingöl (Alanyaspor), Shukurov, Fabio Borini (Fatih Karagümrük)

Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort