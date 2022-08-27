Fatih Karagümrük, siftah yaptı!

2. dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Bahadır yumruklarken, kale önünde savunmadan seken topu Salih Dursun ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle golü iptal eden hakem Çağdaş Altay, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izledikten sonra golü verdi. 1-0

9. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Caner Erkin'in ortasında Fabio Borini ön direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 2-0

21. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortada Diagne'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermezken, boşta kalan topu Colley tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek oyun alanına döndü.

48. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Colley, yerden yaptığı ortada Fabio Borini meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0.

53. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ taraftan yaptığı ortada altıpasta Rayyan'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

73. dakikada Chatzigiovanis'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Ozdoev'in ters vuruşu sonrası kaleye yönelen topu Viviano kornere çeldi.

76. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Macheda'nın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Viviano, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

82. dakikada Levent'in şutunda top ceza içinde Sinan'ın eline çarparken, hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlara gönderdi. 4-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Efecan Mızrakcı dk. 81 ?), Rayyan, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev, Shukurov, Jimmy Durmaz (Levent Mercan dk. 81 ?), Ebrima Colley (Ahmed Musa dk. 68), Fabio Borini (Kerim Frei dk. 68), Mbaye Diagne (Colin Kazım-Richards dk. 85 ?)

Yedekler: Batuhan Şen, Emir Tintiş, Matteo Ricci, Anwan, Ömer Gümüş

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu, Nihad Mujakic, Marlon, Pedrinho (Lamine Diack dk. 46), Rodrigues (Abdullah Durak dk. 46), Zahid (Chatzigiovanis dk. 46), Jese (Kaan Güneren dk. 64), Beridze (Ariyibi dk. 74), Macheda

Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Eren Derdiyok, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Salih Dursun (dk. 2), Fabio Borini (dk. 9), Fabio Borini (dk. 48), Mbaye Diagne (dk. 83) (Fatih Karagümrük), Rayyan (k.k.) (dk. 53) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Rodrigues, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü), Ahmed Musa, Ozdoev (Fatih Karagümrük)

İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu

