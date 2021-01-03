Fatih Karagümrük - Trabzonspor | Canlı anlatım

FATİH KARAGÜMRÜK 1-1 TRABZONSPOR

Canlı anlatım

1' Maç başladı

5' Jimmy Durmaz'ın sağ çaprazdan şutunda top savunmadan geri dönüyor.

12' Trabzonspor'un bulduğu gol sonrası VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Ali Palabıyık, ofsayt pozisyonunda olan Anthony Nwakaeme'nin Emiliano Viviano'nun görüş açısını bozduğunu belirterek golü iptal ediyor.

17' Trabzonspor, Flavio Da Silva ile gole yaklaşıyor. Sağ kanatta Jure Balkovec'ten topu kapan Caleb Ekuban, bekletmeden topu ceza alanı içine hareketlenen Flavio Da Silva'ya çıkarıyor. Flavio Da Silva, penaltı noktası civarından yerden vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

27' Lucas Biglia'nın müdahalesiyle Abdulkadir Parmak yerde kalıyor ve kısa süreli sakatlık yaşıyor.

45' Anthony Nwakaeme, uzak mesafeden şansını deniyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı bordo-mavili oyuncuların vuruşuyla başladı

47' GOOOLL!! Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin golüyle öne geçiyor.

49' Lewis Baker'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Abdulkadir Parmak ceza alanı içinde kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

58' Koray Altınay, uygun durumda altıpasın sağından vuruşunu yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

70' GOOOLL!! Fatih Karagümrük, Jure Balkovec'in golüyle maçta eşitliği sağlıyor.

İlk 11'ler

Karagümrük

Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia, Koray, Ndiaye, Jimmy, Alparslan, Sobiech

Trabzonspor

Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Karagümrüklü taraftarlardan parkartlı stat mesajı

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u Vodafone Park'ta konuk eden Karagümrük'te taraftarlar günler öncesinden stada gelerek pankartlarını yerleştirdi. En dikkat çeken parkart ise ‘Karagümrük stadını istiyor' oldu.

Süper Lig'de hem antrenman tesisi hem de stadı olmayan tek takım durumundaki Karagümrük, ligin 16. haftasında Trabzonspor'u Vodafone Park'ta ağırlarken, bu sezon resmi maçlarda 6. farklı statta ev sahibi olarak sahaya çıktı. Günler öncesinden Vodafone Park'taki maç için hazırlıklarına başlayan Karagümrüklü taraftarlar, hazırladıkları pankartları stada astı. Her Beşiktaş maçında tribünlerde siyah-beyaz olarak ‘Karagümrüklüler' olarak yer alan pankart bu kez semtin kendi takımı için hazırlandı. ‘Ömür biter bu sevda bitmez' ve ‘Selamınaleyküm Karagümrük geldi' pankartları asan taraftarlar, stat için mesaj vermeyi de unutmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medyadan vatandaşlara sorduğu “Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan beklentiniz nedir?” sorusunu cevap yağmuruna tutan kırmızı-siyahlı taraftarlar tesis ve stat konusunda birçok mesaj gönderirken Vodafone Park'a da ‘Karagümrük Stadını İstiyor' pankartı astı.

Abdullah Avcı 347 gün sonra Vodafone Park'ta

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı. Avcı, en son 22 Ocak 2020'de Beşiktaş Teknik Direktörü olarak bu statta boy göstermişti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş Teknik Direktörü olarak göreve başlayan ancak ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte ilk olarak 19 Ocak'taki Sivasspor maçında, ardından da 22 Ocak'ta Türkiye Kupası'nda oynanan BB Erzurumspor karşısında alınan mağlubiyetler sonrasında görevine son verilen Avcı, 347 gün sonra bu kez Trabzonspor Teknik Direktörü olarak Vodafone Park'ta boy gösterdi.