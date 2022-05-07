Fatih Karagümrük yenilmezlik serisini sürdürüyor

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin son çizgiye inip ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde bomboş pozisyonda yükselen Pesic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

27. dakikada Caner'in soldan ceza sahası dışına yerden gönderdiği ortada Pesic penaltı noktası üzerine çevirdi. Bu noktada topla buluşan Ahmed Musa'nın yerden vuruşunda kaleci Arda meşin yuvarlağa sahip oldu.

31. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında kafalardan seken top son olarak ceza sahası dışı sol çaprazındaki Borini'de kaldı. Bu futbolcu dönerek direkt aşırtma bir vuruş gönderdi ve takımını öne geçirdi. 1-0

47. dakikada orta sahada topu kapan Halil, savunmanın arkasına sarkan Baku'yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

51. dakikada Birashi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Emre, 2 oyuncudan sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve uzak köşeye çok sert bir şut çıkarıp topu ağlara gönderdi. 2-1

64. dakikada ceza sahası içi sağ çizgisinde kazanılan en direkt vuruşta Caner Erkin arka direğe ortaladı. Kerim'den seken topu Burak kafayla tamamladı. Kaleci Arda müdahale etse de, Hakem Mustafa Kürşad Filiz, topun çizgiyi geçtiğini belirtti. 3-1

65. dakikada ceza sahası dışında topu alan Jimmy Durmaz, süratle sol çaprazdan ceza sahasın girip kale önüne çıkardı. Bu noktada Atakan ters bir vuruş yaptı ancak top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Sönmez, Selahattin Altay

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Jimmy Durmaz (Adnan dk. 80 ?), Biglia (Bistrovic 71.), Ahmed Musa (Karamoh dk. 71), Borini (Samed dk. 80 ?), Emre Mor (Levent dk. 86 ?), Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Levent Mercan, Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Göztepe: Arda, Kerim (Efe Can dk. 86 ?), Atakan, Arslanagic, Berkan, Yalçın (Cengizhan dk. 86 ?), Baku, Tijanic (Fırat dk. 86 ?), Mihojevic, Halil (Lourency dk. 71), Santo (Ege dk. 62)

Yedekler: Eren Bilen, Kahraman, Moubandje, Murat, İzzet

Teknik Sorumlu: Serdar Sabuncu

Goller: Borini (dk. 31), Emre Mor (dk. 51), Burak (dk. 64) (Karagümrük), Baku (dk. 47) (Göztepe)

Sarı kartlar: Kerim (Göztepe), Borini, Bistrovic (Karagümrük)

Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Samet Yalçın

