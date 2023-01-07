Fatih Karagümrük'te hedef 3'te 3

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 13.30'da Konyaspor'u konuk edecek. Ligde son iki haftayı 6 puanla kapatan İstanbul temsilcisi, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 19 puanla 10. sırada yer alırken; Konyaspor ise 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 26 puan ile 7. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 5. randevu

Fatih Karagümrük ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. İki takımın da 2'şer galibiyeti bulunan eşleşmede beraberlik bulunmuyor. Söz konusu müsabakalarda Karagümrük rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.

Karagümrük'te 2 oyuncu ceza sınırında

İtalyan teknik adam Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük'te fibula kemiğinde kırık tespit edilen Efecan Mızrak ve çapraz yan bağlarında yırtık bulunan Efe Tatlı, sakatlıkları dolayısıyla Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan İstanbul temsilcisinde Mbaye Diagne ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu ikili Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Haliç derbisinde Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Yunus Kılıç

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