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Fatih Sondaj Gemisi Türkali-6'da

Fatih Sondaj Gemisi Türkali-6'da
Fatih Sondaj Gemisi Türkali-6'da

Karadeniz'deki araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-6 kuyusuna ulaştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Karadeniz'deki keşiflerine devam eden Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkali-6 kuyusuna ulaştığı kaydedildi. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 27 Ekim - 27 Aralık 2021 tarihleri arasında yayımladığı NAVTEX ile Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkali-6 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurmuştu.

NAVTEX'e göre Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de araştırmalarına devam devam edeceği; gemiye Sancar, Korkut ve Altan gemilerinin de eşlik edeceği öğrenildi. Fatih Sondaj Gemisi, ilk olarak Tuna-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirmiş ve toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmişti.

Fatih Sondaj Gemisi ardından Türkali 1-2 kuyularının yanı sıra Amasra-1 kuyularında da sondajını tamamlamış Karadeniz'de derin denizde toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmişti.

Onur Altındağ

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