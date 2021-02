Fatih Terim: '8 maçı üst üste, zor bir fikstürde kazanmak önemli bir başarı'

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı BB Erzurumpor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, "Bugünkü maç ilk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İyi oynadık. Goller geç gelse de oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı oyunun kontrolü kaybettiğimiz anlarda sıkıntılar yaşadık. Gol de yiyebilirdik. Bu çok hoşlandığım bir şey değil. Pozisyona girdik ama pozisyon da vardı. 8 maçı üst üste kazanmak, zor bir fikstürde kazanmak önemli bir başarı şu ana kadar. Başarının kavramı sezonun sonunu en yüksekte bitirmektir. Bu alınan sonuç ciddi bir ivmedir. 3 gol yedik, 1'i penaltı. Akan oyunda 2 gol yedik. O iyi bir şey. O gün 8 puan geriydik. Allah'a şükür söylediğimiz mahcup olmadık. Boşa konuşmadık. İnanarak konuşmak. Genelde söylediklerimiz Allah'a şükür tutar. Sezon sonunu şampiyon olarak kapadık. Bugün sadece lideriz. İnanıyoruz ki her maçı ayrı düşünerek, konsantrasyonu hiç bozmadan sonuna kadar devam etmek en büyük dileğimiz" diye konuştu.

"Yönetimiz Muslera ile gerekli şekilde görüşüyor"

BB Erzurumspor maçında 300. lig maçına çıkan Fernando Muslera'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin hatırlatılması üzerine Terim, "Muslera'nın alınmasında ben de varım. Kendisinin o dönemki yönetiminle beraber Galatasaray'a a teknik olarak arzu ettiğim bir kaleciydi. Yönetimimiz almış. İyi bir iş de yapmış. Bir yabancı oyunun 300 maçı başarılı ile oynaması, bunun içine şampiyonluklar, başarılar, kupalar sığdırması çok önemli şey. Muslera kendi ülkenizdeki bir oyuncunun bile 10 sene üst üste oynaması çok kolay olmadığı bir ortamda Muslera müthiş bir performans, saha içi, saha dışı herkesin takdiri kazanan Muslera. Ben de kendisini tebrik ediyorum. En az 400 maç oynasın diye düşünüyorum. Kendisine de söyledim. Bu da aşağı yukarı 2+1 denk gelir herhalde. Yönetimimiz Muslera ile gerekli şekilde görüşüyor. Muslera'nın Galatasaray ile düşüncelerini biliyoruz. Orada sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Muslera'nın herhangi bir problem olmadan net olarak bizle beraber devam edeceğini düşünüyorum. Sadece ufak detaylar vardır. Onları da konuşular. Herhangi bir sıkıtı olursa biz de devreye gireriz. Başkan ile konuştum. Hiçbir sıkıntı yok. Yaklaşımlar da çok iyi. Muslera da gereğini yapacaktır. Artık bazı değerler, Galatasaray'ın değerinin yanında fazla önemsizdir. Önemi kaldı. O noktaya doğru gidiliyor" diye cevap verdi.

"Orada bir sorun olacağını sanmıyorum"

Devre arasında kiralık olarak takıma katılan Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in bonservisinin alınmasıyla ilgili bir gelişme olup, olmadığının sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Muhammed'in performansı daha doğru bütün yeni transferlerimizin Henry, Andre, Gedson. Bunların hepsine baktığımız zaman bizi sevindiriyor. Bu tabi zaman içerisinde yönetim ile bizim görüşmemizden sonra bir karara bağlanacak bir şey ama herkesin olaya sıcak baktığı ortada. Orada bir sorun olacağını sanmıyorum. Bu bir yönetim kararıdır. Orada zaman vardı. Şu an onun formda olmasına sevinelim, hep atmasını isteyelim" dedi.

"Her oyunun hazır olmasına ihtiyacımız var"

Yoğun bir fikstürleri olduklarını belirten Fatih Terim, "Çarşamba-pazar başladık yine. Devam ediyoruz. Burada her oyuncuya ihtiyacım var. Mevkisi ne olursa olsun her oyunun hazır olmasına, takım için yaşayıp, takım için düşünmesine ihtiyacımız var. Feghouli ve Falcao'nun sakatlıklarının geçmesi beni çok sevindirdi. Her oyuncu her şeye açık olmalı. Olağanüstü yoğun günlerden geçiriyoruz. Sahaların ağırlığını da düşünecek olursak bir de işin psikolojik boyutu gündem geldiğinde genç omuzlara ağır yükler yüklüyoruz. Onun için Antalya'ya giderken sakat, cezalı kim varsa bir takım mesajı için herkesi götürdüm. Oynayan, oynamayan o atmosferde o konsantrede görüyorum. Bu bize pozitif yansıyor. Falcao'nun olması hem Muhammed'in yanına hem de Muhammed olmadığı zaman önemli. Feghouli zaten bizim için önemli bir oyuncu. Risk etmek istedim. Aynı yerden ikinci defa olmuştu. Fizik kalitesine ihtiyaç var. Halil de yavaş yavaş gelecek. O karardan Oğulcan'a 3 maç ceza geldi. Şeye benziyor, derbiden sadece Arda ceza aldı, 2 maç. Onunki de enteresan bir durum. Herkes hazır olsun" değerlendirmesinde bulundu.

"Hadiseler bizi slogan söylemeye mecbur ederse ortaya yine güzel şeyler çıkarırız"

Sloganların ortaya çıkmasının günün mana ve önemi olduğunu vurgulayan Terim, "Siz içinizden gelen bir reaksiyonu gösterirsiniz. Spontane söylersiniz. Ben öyle yapalım diyen bir adam değilim. O anda böyle bir soruya cevap verdim. Bu sene için ümit ederim sezonun sonunu inancım odur ki en üstte tamamlarız. Çünkü oyunun büyük bir bölümünü iyi oynuyoruz. Doğru koşuyoruz. Daha da iyi olacağımız inancını taşıyorum. Ne göreceğiz bilmiyoruz. Her şey hazırlıklıyız. Hadiseler bizi slogan söylemeye mecbur ederse ortaya yine güzel şeyler çıkarırız. Ümit ederim öyle olur" şeklinde konuştu.

Yarın oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının sorulması üzerine başarılı teknik adam, "Açıkçası nasıl biterse bitsin. Biz kazandıktan sonra üzerine düşünmüyoruz" dedi.

Oğuzhan Ort