Fatih Terim: 'Bugünkü 3 puan, 3 puandan fazlasıydı'

Taraftarı önünde çıktığı mücadelede Aytemiz Alanyaspor'u Belhanda'nın ilk yarıda penaltıdan attığı golle mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Bugünkü galibiyetin 3 puandan öte bir galibiyet olduğunu söyleyen Fatih Terim, “Açıkçası 3 puandan öte bir galibiyet bu. O kadar basit değil bu. Ligin belki de en az gol yiyen takımıyız ama bazı yediğimiz goller bizi çok üzdü. Bugün de onun stresini biraz anlayışla karşılamak gerekiyor. 60'a kadar bir problem yoktu ancak 60'tan sonra bu psikolojiye girmeleri gayet normal. Club Brugge maçı böyle oldu. Bu haleti ruhiyeyle oynandığının düşünülmesi gerekiyor.

Biz esasında 3 adet 6 numarayla oynuyoruz. 1 dakikada yan toplardan 3 pozisyon verdik. Bunun dışında da pek pozisyon vermedik. İkinci golü de bulabilirdik. 1 saat boyunca tatmin edici bir oyun oldu ancak böyle oyunlarda ikinci golü bulmazsanız, sıkıntı yaşarsınız. Ama dediğim gibi bugün 3 puandan öte bir galibiyetti. Stopere Donk'u koyuyoruz, stoper değil, santrfora Adem'i koyuyoruz, santrfor değil. Hiçbir zaman şikayet etmedim ama bugünkü 3 puan, 3 puandan öte bir şeydi” dedi.

Maçın yıldızı Muslera'yla ilgili soruyu yanıtlayan Terim, “Muslera sadece bu maçta değil, maşallah son maçlarda çok iyi gidiyor. Ama bugün tam bir takım kaptanı gibi, takımını kurtaran kaptan oldu. 94 dakika boyunca tam konsantre oynadı. Kazanmak için de bütün arkadaşlarını sürekli geriden idare eden, ikaz eden tam bir kaptandı. Çok da önemli kurtarışlar yaptı ve ben de maçın adamı seçerim” ifadelerini kullandı.

“Rotasyon oyuncuları etkiliyor”

Sakatlıklar nedeniyle yapılan rotasyonun oyuncuları etkilediğini de söyleyen Fatih Terim, “Rotasyon, oyuncular üzerinde de etkili oluyor. Yarın sabah antrenman var. Oynayanlar rejenerasyon yapacak, diğerleri çalışacak. Ertesi gün idman var, sonra Paris'e gideceğiz, ardından gelip, perşembe kampa girip cuma maça çıkacağız. 8-10 tane sakat var. O yüzden bugünkü galibiyet çok önemliydi. Falcao'yu 15 dakika belki oynatabiliyoruz, Luyindama sabah ameliyat oldu. Babel var. Bizim çok önemli oyuncularımız dışarıda. Fiziki, psikolojik yorgunluk, mental yorgunluk var. Kolay değil. Bunu çok iyi bir rotasyon planlaması ile sıkıntısını en aza indirebilirdik. Bu sakatlıklar aklımızda değildi” dedi.

Takımda herhangi bir problem olmadığını söyleyen Terim, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki şansıyla ilgili olarak da, “Avrupa arenasında her maç 0-0 başlıyor ve hiçbir maç ümitsiz oynanmaz. Hiçbir maça teslim olarak çıkmayız. Elimizden gelen neyse yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol

