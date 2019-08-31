Fatih Terim: 'Çok enteresan bir maç oldu'

3-2 kazandıkları maç hakkında düşüncelerini söyleyen Fatih Terim Galatasaray'ı yalnızlaştırılmaya doğru bir algı yapıldığını söyledi. Terim, "Anlatması, izah edilmesi çok zor bir maç. Futbolla açıklamaya kalksak yetersiz kalır. Futbol dışında desek, konuşsak ceza yazar. Onun için bu maç hiç unutulmasın istiyorum esasında. Bunun için geçen seneye bakmak lazım. Geçen sene sonu hazırlanan bu senaryo bu sene her maçımız aşağı yukarı böyle olacak. Ama bugün eğer Galatasaray lehine bir şey var ise lütfen çıksın söylesinler. Galatasaray yalnızlaştırılmaya doğru bir algı yapılıyor" dedi.

"Maçta Galatasaray adına herhangi bir şey yok"

Mücadelenin hiçe sayılıp başka algılar oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Terim, "Bunun karşısında yapılacak tek şey vardır. Bütün halinde karşılığı olmalıdır. Bakınız maçlara, bugün maçta Galatasaray adına herhangi bir şey yok. Ama öyle bir şey var ki emek boşa. Bu kadar mesai, bu kadar ömür tüketme, fedakarlık, mücadele hiç sayılıp başka algılar oluşturulmaya çalışıldıkça kimsenin itibarını zedeleme ve oynamaya hakkınız yok. Dolayısıyla bugün çok güzel, enteresan maç oldu. Hiç pozisyon yokken kendi hatalarımızla gol yedik, oluyor böyle. Kayserispor da kendinden beklenenden daha fazla mücadele etti. Biz kazandık. Muhakkak ki şampiyonu yenmeye saygı duyuyorum ama bu sene yine söylüyorum profesyonel hamleler görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 puan için sevinçliyim"

3 puan aldıkları için sevinçli olduğunu kaydeden Terim, "3 puan bizim için önemliydi, çünkü puanlar telafi edilebilir ama oyun telafi edilmez. O yüzden oyunumuzun üzerine katarak devam etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde de ihtiyacımız olacak. Onun için 3 puan adına çok sevinçliyim" şeklinde konuştu.

"Kaybetmek kolay, kazanırsak olay olsun"

Şampiyonlar Ligi'nde çekilen kurayı da değerlendiren Terim, "1 milyar bütçeli takımlardan bahsediyoruz. 1 tanesi Real Madrid, diğeri de PSG. Şimdi böyle bir durumda bu takımların net olduğunu ifade edelim, 00 dolayısıyla kendimizin duygularını söyleyelim. İkisi çok büyük takım. Biz büyük başarıların büyük takımları yenerek geldiğini bilen bir kulübüz. Hiçbir maç sahanın dışında kazanılmıyor. Tabii ki en iyi şekilde hazırlanıp kimseye boyun eğmeyeceğiz. Yok 'Real Madrid eski gücünde değil', yok 'PSG kötü başladı'. Bunlar doğru sözler değil. Ancak Galatasaray buradan en iyi sonucu almak için çalışacak. Kaybetmek bu grupta kolay, kazanırsak olay olsun. Dolayısıyla biz olay tarafı seçeceğiz" diye konuştu.

"2 gün içinde iyi şeyler olacağına inanıyorum"

Falcao'nun transferine de değinen Terim, "Profesyonel bir hayat yaşıyoruz. Her şey rahatlıkla konuşulabiliyor, bir şey gizli kalmıyor. Muhakkak ki bir oyuncu kendi mevkisine bir adamın gelmesinden rahatsızlık duyabilir. Rahatsızlık duyuyorsa çıkar 2-3 tane atar. Profesyonel bir hayat, yarın bir gün başka arkadaşlarla yollarımızı ayırabiliriz. Onun için başkanımız ve yönetimimizin süre sonuna kadar bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Bizim sadece santrafor ihtiyacımız yok. Bir sürpriz yapabilir miyiz? Evet. Hiç bir şey de yapmayabiliriz. Hiç kolay değil, bir yandan borç öde, bir yandan UEFA'nın normlarına uy, bir yandan transfer yap. Hiç kolay şeyler değil. 2 gün içinde iyi şeyler olacağına inanıyorum" dedi.

Ali Göç - Turan Bulut - Eren Kan

