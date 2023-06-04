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Fatih Terim, derbiyi takip etti

Fatih Terim, derbiyi takip etti
Fatih Terim, derbiyi takip etti

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.

Fatih Terim, derbiyi takip etti - Tıkla İzle


Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşırken, sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bitiş düdüğüyle birlikte şampiyon coşkusunu taraftarıyla paylaştı. Derbiyi takip edenler arasında Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim de vardı. Tribünden derbiyi izleyen Terim, maçın ardından kendisini bekleyen araca bindi ve stadyumdan ayrıldı.

İsmail Yasin Akçın - Enes Gümüş
 

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