Fatih Terim: 'Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da formayı zor aldığı bir takım olacağız'

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçında Galatasaray yarın saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sözlerine ülkemizdeki yangınlardan bahsederek başlayarak, "İnşallah yangın balasından bir an evvel kurtuluruz. Bir de ben çok iyi bir yeşilciyim. İnsanın canı ciğeri yanıyor. Ailemle konuşuyorum. Oradan görmek çok daha acı verici. İnşallah bir an sonlandırırız. Bir daha böyle bir şey yaşamayız" dedi.

"Bu konuyu biz Tahir Kıran Başkan'la çözeriz"

Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan ile ilgili kararınla ilgili konuşan Terim, “Açıkçası kulübümüz hukuki gerekli görüşmeleri yönetiyor. Bugün de başkan yarımcı Rezan Epözdemir'i izledim. Karar verilme süreci, sonuçları ve içeriği hakkında herkse doyurucu bilgiler verdi. Burada benim söyleyeceğim en önemli cümle, ben işin teknik tarafında kalmak istiyorum. Çıkıp nezaket içerisinde konuşan başkan ve yönetim görüyorum. Ama sonuç Oğulcan, teknik olarak yararlanmak istediğim bir oyuncu. UEFA lisans veriyor, TFF bu lisansı vermiyor. Oğulcan Avrupa kupasında oynamıyor. Sonuç olarak bu konuyu zaten biz Tahir Kıran Başkan'la çözeriz. Oradan bir sıkıntımız yok da mantığa uymuyor. Uluslararası bir maçta özellikle kullanmak istediğim bir oyuncu. Uluslararası konularda konulara UEFA ve FIFA müdahale ediyor. O tamam diyor, sizin federasyonunuz izin vermiyor. Sezon başı beyaz sayfada ve kendi alanımda kalmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Berkan fiziksel ve mental olarak hazır"

Yeni transferlerden Berkan Kutlu ile ilgili gelen bir soruya deneyimli teknik adam, "Tabii çok mutlu oldum. O kadar da güzel anlattı ki konu olarak paylaşmadık. Çok da hoşuma gitti. Cevapları, bakış açısı ve çok genç yaştaki olgunluğu ve iletişimi. Kendine güvenini zaten biliyoruz. Bir kabuk değişimine gidiyoruz demiştim. Onların iyi örneklerinden biri Berkan. Yarın da oynatacağım. O kadar hazır ki sadece fizik olarak değil mental olarak da hazır. Baskıya verdiği cevap de ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Galatasaray'da bu tip oyuncuları çoğaltacağımıza emin emin olabilirsiniz" diye cevap verdi.

"Taylan gibi Berkan gibi oyunculara ihtiyacımız var"

Sakatlıktan dönen milli futbolcu Taylan Antalyalı hakkında bilgiler veren Fatih Terim, "Pazar günü bir maç oynadık kendi aramızda. Oynamak zorundaydık. Fizik kısmı istatistiğinde Taylan'ın eskisi gibi önde olduğunu gördük. Kendi özel çalışıyordu. Son 1 haftadır bize katıldı. Taylan'ı yarın oynatacağım. Taylan gibi Berkan gibi oyunculara ihtiyacımız var. 24 günde 7 maç oynayacağız. Sezon maçı için çok ağır. 4 Avrupa, 3 tanesi lig. 3 deplasman üst üste oynayacağız. Bunları düşündüğümüzde her oyuncuya ihtiyacım var. Teknik adamlarda her oyuncunun karnesi vardır. Kim nerede nasıl davranır. O yüzden yanılma oranımız çok azdır. Bazı oyuncular yanıltmaz zaten. Onlardan biri Taylan. Çok da sızlanma lüksü de yok. İnsan imkanı olursa her fırsatı değerlendirmeli. Baktığım zaman diğerlerinden önde gördük" diye konuştu.

"Cicaldau gruplarda oynayacak"

Yeni transfer Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun oynayamayacağıyla ilgili bilgiler veren Terim, "Biz uzun vadeli anlaşma yaptığımız için burada bir ikili oynanacak Avrupa maçında oynayıp, oynamamasını çok önemsemedik. Oynasaydı çok iyi olurdu. Gruplarda oynayacak. İnşallah bundan ve Randers'ı geçip gruplara kalmak en büyük hedefimiz. 5 sene imzalamak kendisi ile ilginiz planımızı zaten gösteriyor. Umarım Galatasaray'da olduğu sürece o kadar güzel işler yaparken biz bu iki maçı hatırlamayız" dedi.

"Özellikle temaslı oyunu çok iyi oynayan bir takım"

Rakip İskoçya temsilcisi St. Johnstone için ise Fatih Terim, "Bir maç oynadılar. Deplasmanda oynadılar. Seyretmesi çok zordu. Oraya gitme imkanımız yoktu. Bulduk ona rağmen ana fikir çıkardık. Özellikle temaslı oyunu çok iyi oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Mücadele olarak üst seviyede olan bir takım. Kolay bir maç olmayacağını da düşünüyorum. Arkadaşlarımızın verebileceği tüm bilgileri verdik. Analiz ekibimiz ne bulabilirse çok çalıştı. Biz her rakibimize saygı duyuyoruz. İskoç ekipleri bu tarihlerde çok endişeli günler yapmıştır Türk takımlarına. Ona denk gelmek istemiyoruz. İki maçı da geçip gruplara kalmak istiyoruz. O düşünce içerisinde oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Geleni karşılamayacağız giderken yolcu edeceğiz"

Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Başkanımızın kulübümüzün yeni model yapılanmasında söylediği bir cümle var. Bu maliyet politikamız yüksek ücretleri karşılayamayacağız, bir ifadesi var. Kulübümüz bu doğrulta bir takım karar almak durumunda kaldığını aktardı başkanımız. Falcao ve Feghouli, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli oyuncularımız. Ayrılıklarını da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Kulübümüz olarak özellikle Florya'da son yıllarda ayrılan oyuncularımızla ilgili hepsine güzel şekilde veda ettik. Örnek olarak 6 ay kadroya yazmadığımız Nagatomo nasıl gitti biliyorsunuz. Geçen sezon ve evvelki sezon en kritik maçlarda kulübüne dönek zorunda olan Onyekuru'ya nasıl veda ettiğimiz hepimizin hafızalarında. Kulüp kararı ile Belhanda'nın nasıl yolcu edildiğiniz biliyorsunuz. Biz buna önem veriyoruz. Dünyanın her yerinde Galatasaray'ın eski oyuncularını bir hatırladığınızda ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bir Galatasaray elçisi gibi, kulüplerini sevdiklerini söylüyorlar. O yüzden ısrarla söylüyorum, geleni karşılamayacağız giderken yolcu edeceğiz. İşin ekonomik kısmından bağımsız böyle bir şey söyledi. Hem kulübümüz hem oyuncularımız, umarım iki taraf adına yakışan bir çözüm bulunur ve sona erer" diye konuştu.

"Morutan'dan daha önce acilliyeti olan mevkiler var"

Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun kıymetli, güvendiği ve önem verdiği bir oyuncu olduğunu ifade etti. Deneyimli teknik adam mutlu olduğunda mutsuz olduğunda bunu ifade eden bir insan olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Çok iyiyim Allah'a şükür. Her geçen gün daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Mutluyum da. Mutlu insanların performansı daha iyi olur" dedi.

Fatih Terim, Rumen futbolcu Morutan'ı beğendiğini fakat ekonomik boyutunun farklı olduğunu belirterek, Morutan'dan daha önce aciliyeti olan mevkiler olduğunu söyledi.

"Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da formayı zor aldığı bir takım olacağız"

Bu seneki mottosunu açıklayan Fatih Terim, "Formayı kapanın bırakmadığı, alanın bırakmadığı bırakanın da formayı zor aldığı bir takım olacağız. Verdiklerimiz bırakmasın. Bırakınca zor alacağını bilsin. Böyle bir takım istiyorum. Sistemin devam ettiği kimsenin kimseyi aratmadığı bir takım istiyoruz. Formayı alan vermesin" diye konuştu.

Bugün Fatih Terim'in Trabzonspor maçıyla birlikte futbolculuk kariyerini noktaladığı günün yıldönümü olmasının hatırlatılması üzerine başarılı teknik adam, "Bugün kulübüm de paylaşmış. Çok nazikler. 36 sene gibi bir süre geçmiş. Merve küçük, kucağımda. Faruk beyin organize ettiği helikopterle santraya indik. İlk defa böyle bir var. Full seyirciyle. Mehmet Ali Yılmaz Bey Trabzonspor'u Almanya'dan getirmişti. Ona teşekkür ederim. Galatasaraylılarla beraber futbol hayatımızı noktalamıştık. Güzel bir şey. Daha doğrusu aidiyet duygusu önemli bir şey. Aidiyet duygusu yüksek biriyim. Galatasaray olunca daha gurur duyuyor insan. Allah herkese böyle bir şey nasip etsin" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş