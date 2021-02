Fatih Terim: 'Gelmeyenler ile ilgili isteyene değil, gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım'

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Galatasaray verimli ve keyifli bir maçı geride bıraktı. Bu kadar yoğun bir trafikte böyle bir cümle kurmam doğal olması gerek. Bugün sevindirici olan, oyunu farklı bir profillerde oynamamız önemliydi. Bundan önce direkt oyunu ile sıkıntılarımız vardı. Bugün hissettirmediğimiz bir oyun oldu. Bunu özellikle ikinci devre için söyleyebiliriz. İlk yarı rakibimize pek top vermedik. Bu bizim oyun stilimiz. İkinci yarı pas yüzdesi rakibimizdeydi. İkinci yarı top onlardayken 2 gol. Galatasaray bundan evvel top kendisindeyken tehlikeli bir takımdık. Artık top rakipteyken de tehlikeli bir takım diyebiliriz.

Oyunun genelinde bek hatası bekliyorduk. Hakem çok iyi yönettik. Bizim penaltı pozisyonu sanki bir şey demeyeceğim ama arkasına eliyle değmiş, rakip de yüzünü tutunca herhalde öyle karar verdi. Baktığımızda rakibimiz penaltı dahil 3 isabetli şutu var. İkinci yarı hiç yok. Muslera yere yatmamış. Halil de atabilirdi. Daha da farklı olabilirdi. Mesele 3 puandı. Onu aldığımız için mutluyum. Bizim önemli olan kalemizden alıp, rakip kaleye kadar vermeden götürmek ve orada rakibin müdahalesiyle, hakim takdiri ile penaltı gelmesi ki benim ve takımım açısından önemli bir gösterge. Sonuç itibariyle muhakkak eksikliklerimiz var. Her gün daha iyi gideceğimizi düşünüyorum. Yeni katılan arkadaşlarımızla beraber dinamizm ve enerji daha yüksek olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum"

Ligin 24. haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe ile derbisiyle ilgili de konuşan Terim, "Derbi oynayacağız. Her maç önemli, derbiler daha önemli. Rakip sahada oynamamız veya burada oynamamız derbilerde çok fark etmiyor açıkçası. Seyircili, seyircisiz oynuyoruz. Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum. Çıkıp her zamanki futbolumuzu daha da mücadele gücü yüksek, inancı yüksek bir şekilde oynayacağız. Her maçı hikayesi ayrıdır. Her maçın önemi de değişiktir. Geçtiğimizde biz kazanmış ama bir daha kazanırsak anlam taşır. Ümit ederim orada yenip, öne geçmeyi bende ve oyuncularımda çok istiyoruz. İnşallah başarırız. Başaracak güçteyiz. Biz Galatasaray'ız" diye cevap verdi.

"Gelmeyenler ile ilgili isteyene değil, gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım"

Transfer döneminin değerlendirmesini yapan deneyimli teknik adam, "Bir transferi daha geride bıraktık iyisiyle kötüsüyle. Ancak her zaman istekleriniz yerini bulmuyor. Çok da doğal. Her istediğiniz olmuyor. Ayrıca bazı isteklerimizin olmayışına alıştık. Orada günahımız yok. Burada başkanımızdan, Abdurrahim Albayrak'tan, yönet kurulumuzdan övgü ile bahsetmek istiyorum. Scout grubumuz, sportif direktör departmanımız müthiş bir iş birliği ile çalıştılar. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Gerek ekonomik, gerek mesai olarak kolay değil. Zamana karşı, limit, limit aşımı, paranız yok. Gelen gelirler çok az. Bunlar kolay işler değil. Benim verdiğim listenin büyük bölümü yerine geldi. Gelmeyenler ile ilgili isteyene değil, gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım. Ben öylesini tercih ederim. Onlara teşekkür ediyorum. Biz birçok şeyi sessiz sakin ileriye dönük düşünerek yapamaya çalışıyoruz. Maçtan önce de söyledim, mümkün olursa yakın bir zamanda listemi açıklayacağım. Temmuz, ağustos transferi için söylüyorum.

Herkes kağıdını, kalemini hazır etsin. Dikkatli not alsın. Transfer için zaman gerek, bu zamanı da vermek lazım. Para gerek. Onun toparlanması lazım. Gerçi bazen para da zaman da yetmez. Başka şeyler gerekir. Allah ondan da geri koymasın bizi. Bugün baktığımızda Mostafa'yı uzun zamandır istiyorduk. Sağ bek Yedlin bizim önemli bir transfer oldu. 27 yaşında. En yaşlımız o. Gedson için buradan ayrıca Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'ya teşekkür ederim. Ben de Şükrü de konuştu. Teşekkür ettim. Önemli bir oyuncu. Gönül istiyor başka yerlere başka oyuncular da alalım. Ocak ayında yapabileceğimizin en iyilerini yapmaya çalıştık. Henry bizim oyuncumuz gibi. Halil genç yeteneğimiz, çok şey beklediğimiz oyuncu. Başkan ve yönetin, diğer arkadaşlar elinden gelen çabayı gösterdiler.

Bu transfer dönemi bundan önce transfer dönemi bize çok büyük mesaj verdi. ‘Arkadaşlar siz hep beraber bir araya gelmek zorundasınız'. Tek vücut olma mecburiyeti var. Seyircisiz olmuyor. Onların nefesi ve gücünü hissediyoruz. Hangi yönetim olursa, herkesin yardım etmesi gerektiğini bir kere daha hissettirdi. Bu mesajı almış oldu. Dışarıda ile mücadele vereceğiz zaman Galatasaray'ın bütün kuvvetlerine ihtiyacımız var. Galatasaray çok büyük bir camiadır. Bunun her zaman olması gerekiyor. Hadiselerden çıkardığımız mesaj bu. Yakın zamanda merak etmeyin açıklayacağım. Geri kalanını da bir sonraki yaparız. Gidecekler, gelecekler olacak" açıklamasında bulundu.

"Ozan'ın aramasına çok sevindim"

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak'ın İngiliz ekibi Liverpool'a transfer olmasıyla ilgili olarak ise Fatih Terim, "Ozan'ın aramasına çok sevindim. ‘İmzadan evvel sizi aramak istiyorum' deyince çok mutlu oldum. Galatasaray bir evladı çok kısa süre içerisinde genç takımdan alıp, kendi takımında oradan Almanya'da oradan sonra dünyanın en iyi takımlarından Liverpool'a gönderiyor. Bu beni çok memnun etti. Biz de onun gurur diyoruz ve başarılar diliyoruz" dedi.

Oğuzhan Ort