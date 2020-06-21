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Fatih Terim, hakemlere isyan etti!

Fatih Terim, hakemlere isyan etti!
Fatih Terim, hakemlere isyan etti!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Şampiyonluklar, başarılar gelir gider, bunlar hiç önemli değil. Bu kural en son 20 yıl önce mi ne zaman çalındı bilmiyorum. 2 haftadır bize gereğini yaptılar" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-3 biten Gaziantep FK maçı sonrası yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Hakemlerin yönteminden dert yanan Terim, "Oyuncular emek veriyor, hepimiz emek veriyoruz ama maalesef iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Futbolun bir dengesi var, bu ayarla oynadığınız zaman işin ucunu kaçırırsınız. 2 haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki... Kalecimiz topu elinde tutuğu için düdük çalındı. Bu saniye kuralı en son kaç yıl evvel çalındı bilmiyorum. En çok bağıran haklı duruma geliyor. Galatasaray kaybeder, kaybederken de tebrik eder. Şampiyonluklar, başarılar gelir gider, bunlar hiç önemli değil. Bu kural en son 20 yıl önce mi ne zaman çalındı bilmiyorum. 2 haftadır bize gereğini yaptılar! Hani düdük astıranlar nerede? Ben başkalarının saha kenarlarında yaptığını yapsam 100 maç ceza yerim. O fırsatı vermek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Maçın son bölümlerinde soyunma odasında olan Terim, "Penaltı sırasında ben olsaydım, kalecinin penaltıda direğin yanında durmasını isterdim, sağlardım" ifadesini kullandı.

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