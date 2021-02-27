Fatih Terim kadroyu bozmadı

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Alanyaspor maçının kadrosunu değiştirmedi. Mücadeleye kaptan olarak Fernando Muslera çıktı. Oğulcan Çağlayan cezası sebebiyle, Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir de sakatlıklarından dolayı kadroda bulunmuyor.

Falcao ve Feghouli kadroda

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Radamel Falcao ile Sofiane Feghouli, 21 kişilik kadroda yer aldı. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao son olarak 2 Ocak'ta İstanbul'da oynanan Antalyaspor mücadelesinde oynamıştı. Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli de 24 Ocak'ta Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giymişti.

Sarı-kırmızılılar müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Arda Turan, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli görev almak için bekliyor.

Zemin düzelmedi

Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında yoğun kar yağışı ve temizleme çalışmalarında bozulan zemin, BB Erzurumspor müsabakasına kadar toparlanamadı.

Oğuzhan Ort