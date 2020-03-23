Fatih Terim korona virüse yakalandı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da korona virüs sebebiyle tedavi altına alınmıştı.

Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı

Alınan bilgiye göre Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı futbolculardan ise hastalığa ilişkin henüz bir haber gelmedi.



Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı

Galatasaray Kulübü, korona virüse yakalandığını açıklanan Fatih Terim için destek mesajı yayımladı. Mesajda, "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha Birlikte Yeneceğiz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalandığını açıkladı. Bunun ardından sarı-kırmızılı kulüpten de deneyimli çalıştırıcı için bir destek mesajı geldi.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha Birlikte Yeneceğiz" cümleleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e geçmiş olsun

Fenerbahçe Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı teknik adam için paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

Bursaspor'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Bursaspor, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, korona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip korona virüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal bir paylaşım geldi. Buse Terim Bahçekapılı, "Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Buse Terim Bahçekapılı, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi. Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımının altına binlerce kişi "Geçmiş olsun" mesajı yazdı.