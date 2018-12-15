İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih Terim maçı locadan takip ediyor

Fatih Terim maçı locadan takip ediyor
Fatih Terim maçı locadan takip ediyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, M. Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmayı cezasından dolayı locadan takip ediyor. Terim'in cezasının bitmesine 4 maç kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı M. Başakşehir maçında Teknik Direktör Fatih Terim, cezasından dolayı takımının yanında olamadı. Adının yer aldığı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Terim, locadan takip etti. Deneyimli teknik adamın yokluğunda saha kenarında Yardımcı Antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala yer aldı.

Fenerbahçe derbisinden sonra toplam 10 maç men cezası alan Fatih Terim'in Başakşehir müsabakasından sonra 4 maç cezası kaldı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.