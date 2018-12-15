Fatih Terim maçı locadan takip ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı M. Başakşehir maçında Teknik Direktör Fatih Terim, cezasından dolayı takımının yanında olamadı. Adının yer aldığı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Terim, locadan takip etti. Deneyimli teknik adamın yokluğunda saha kenarında Yardımcı Antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala yer aldı.

Fenerbahçe derbisinden sonra toplam 10 maç men cezası alan Fatih Terim'in Başakşehir müsabakasından sonra 4 maç cezası kaldı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

