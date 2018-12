Fatih Terim: 'Oynanan oyundan dolayı memnunum'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-2 kaybedilen Porto maçının ardından basın toplantısında soruları yanıtladı. İnanması zor bir maç oynadıklarını söyleyen Fatih Terim, “Şampiyonlar Ligi serüveninin sonuna geldik. Sevindik, üzüldük, kızdık, bağırdık, çağırdık, heyecanlanıp isyan da ettik ama şimdi başka sayfa açma zamanı. İnanması çok zor bir maçtı. Skoru kabullenmek mümkün değil. İnsanların hayatında unutamayacağı maçlar vardır. Porto'da olanları da unutmadık ama o maçın da üzerinde oldu bu karşılaşma. Bu nasıl kaçar dediğimiz çok pozisyon var ama 2 atakta yediğimiz 3 gol de var. Bunlar bireysel hatalarımızdan oldu. Muslera'nın yere yattığını hatırlamıyorum. Böyle bir ortamda bu maçı kaybetmek, bir de Schalke'den kötü haber gelseydi, bizim için inanılmaz bir yıkım olurdu. Bir tek teselli buluyorum, uzun zamandır özlemini duyduğumuz bir mücadele vardı sahada. Uzun zamandır beklediğimiz bir mücadeleydi bu. Umarım bugünkü mücadelemizi Avrupa Ligi'nde devam ettiririz, orada yen ibir sayfa açıp bir yerlere gideriz. Seyirciyle yüksek tempoda, o ritim içinde birleşip, burayı rakiplere dar etmek istiyoruz. Bir ara aklıma Real Madrid maçı geldi. 3-3 olsa, 4-3 de olurdu 5-3 de olurdu. Ben mağlubiyeti kabullenmeyen bir adamım. Oyuncularımı mağlubiyette tebrik ettiğim çok azdır. Ama bugün Porto'yu hapsetmeleri, istekleri, futbol adına ortaya koydukları, şahsi hatalar hariç beni çok memnun etti.

Böyle bir Galatasaray istiyoruz. Bazen kelimeler mağlubiyetinizi ifade etmez, anlatamazsınız. Bugün eskiye bir dönüş olarak 'Böyle oynayın, mağlup olun. Formanızı böyle terletin, bütün Galatasaraylılar'ın istediği bu' diyorum ve bunun gerisine düşmelerini istemiyorum. Oyuncularıma teşekkür ederken, bir teşekkür de UEFA çalışanlarına etmek istiyorum. Bize özel olarak hizmet eden tüm sponsorlarımıza da sonsuz teşekkürler. Her daim yanımızda olan, duasıyla, varlığıyla bizleri onurlandıran, her halükarda bizi destekleyen büyük Galatasaray taraftarına da sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray'ı doğru yapıya ulaştırmamız gerekiyor”

Geride kalan dönemde takımı başarılı görüp görmediği sorulan Fatih Terim, “Takımın başarılı olmadığı çok açık. Şampiyonlar Ligi'nde devam edemiyoruz ama Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Buradan da elenmiş olabilirdik. Türkiye'de çok maçımız var. 19 maç var daha. Başarılı olamayabiliriz. Burada bizim yapmamız gereken, gün için önemli başarılar adına uğraşmamız gerekecek. Genel olarak Galatasaray'ı doğru yapıya ulaştırmamız gerekiyor. Bazı istediklerimiz olmadı. Ağlayacak halimiz de yok. Son 5 maçımızda olanlara da bir baksaydınız. Hangi puanları nerede kaybettiğimize de bir baksaydınız. Umut ederim bundan sonra böyle kaybetmeyiz. Kupada da devam edecek, UEFA'da da ligde de. Son şampiyon biziz. Bu gibi yerlerden çok geçtik. İnşallah tekrar döneceğiz. Gomis'le ilgili soruya iyi baktığınız zaman hiçbir şey söylemedim. Biri idari, biri ekonomik iki ayağı vardı. Sanki başkan ve yönetimle, Abdurrahim Albayrak'la problem varmış gibi. Bir şey söyleyeceksek aracıya gerek yok, ben direkt söylerim” açıklamasını yaptı.

“Takımda değişmesi gereken birçok şey var”

Devre arasında yapılacak takviyelerle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, “Biz sadece santrfor peşinde değiliz. Ben bu mesajı zaman zaman verdim. Değişmesi gereken birçok şey var. Bazı mevkilerin de değişmesi ya da takviye edilmesi gerek. Bizim tarafımızdan hepsi tespit edildi. Mevcut arkadaşlarımızın performanslarını zaten dışarıda tartışmayız. Onlar benim oyuncum. İhtiyaç olan birçok yer vardır. Galatasaray'ın bugününü, mevcut gününü, şampiyonlukla, kupayla, Avrupa'yla götürmeye çalışırken, yarını da halletmek zorundayız ve bunu en ekonomik şartlarda yapmalıyız. Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Alırken nasıl teşekkür ediliyorsa, verirken de biz teşekkür edeceğiz. Mayıs ayına geldiğimizde 2 oyuncumuzun kiralık olduğu düşünülürse, eğer mümkünse bedava ya da küçük rakamlarla bazı oyuncuları değerlendireceğiz. Ocak ve temmuzda alacağımız sayı yüksek olabilir. Mümkünse genç, yetenekli, 20'lerin üzerinde ama yaşlanmamış isimlerle arkadaşlarımız görünüyor. Çok derin bir kadro yapacağız. Ben iyiyimdir ama benden biraz daha iyisi varsa ben onu seçerim” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Melo ve Sneijder'in gelmesi gereken bir ortam olursa, gelirler”

Sezon başında Şampiyonlar Ligi ile ilgili hayali hatırlatılan Terim, “Hayalsiz bir şey olmaz. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde hangi ölçüde başarılı olmamız gerektiğini dürüst kelimelerle izah ettim. Eğer Porto karşısında orada 10 pozisyona girip topu sokamıyorsak, burada yenemiyorsak, Schalke'de maça 1-0 mağlup başlıyorsak, kendimizi Avrupa Ligi'nde gördüğümüzü söylemeliyiz. Melo ve Sneijder'e gelince tabii ki gülümserim. İkisinin de Galatasaray'da hizmetleri olmuştur, ilişkilerimiz de devam ediyor. Eğer onların burada olması gereken bir ortam olursa, bundan herkesin haberi olur. Tabii ki onları duyunca gülüyorum, çok güzel bir şey. Beni çok gülerken görmüyorsunuz, daha ne istiyorsunuz” dedi.

“Aynı kadroyu iki kez sahaya süremedik”

Kaçan gollerin sebebi sorulan başarılı teknik direktör, “Vuruş tekniği diye bir şey var. Bunun dışında psikoloji olabilir. Biz penaltılardan 15-16 puan verdik, penaltıyla puan alamıyoruz. Bugünden tek kar kalan şey oyun. Oyunun kontrolünün bizde olması önemliydi. Sağlı, sollu, merkezden, uzun pas, kısa pas gibi aklınıza gelecek her şeyi yaptık. Zaten bunu diğer maçlarda oynayabilseydik, gruptan biz çıkardık. Sakatlık ve cezalılar yüzünden maalesef aynı 11'i iki kez sahaya süremedik. Bizde rotasyon mecburi oldu. İstemesek de yapmak zorundayız. Büyük emekle getiriyorsunuz, rakibi oradan çıkarmıyorsunuz, ama hiç beklemediğiniz anda farklı oluyor. Bunun altından 3-2'yle kalkmak kolay bir şey değil. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet dediğimiz bir gün. Birçok Galatasaraylı'nın evine ‘Neden yenemedik' diyerek gittiğini düşünüyorum. Bu sene için çok da garipsemiyorum. Aklınıza gelecek her türlü gariplik geliyor başımıza. Ama ben her zaman ‘Allah beterinden korusun' diyen birisiyim. Sürpriz gelmiyor bana bu durum” diye konuştu.

“Kaçan golleri atmak için, önemli bir golcü olmaya gerek yok”

Gol vuruşunun vuruş tekniğiyle alakalı olduğunu tekrar eden Fatih Terim, “Gol vuruşu, vuruş tekniğiyle ilgilidir. Halihazırda hem hocalarıyım hem de onlarla birlikte bu mücadelenin içindeyim. Allah yeteneği o mevkideki özel oyunculara veriyor. O yüzden golcü deniyor. Biz öyle goller kaçırıyoruz ki, kaçan golleri atmak için önemli bir golcü olmaya da gerek yok. Kaybetmek istemediğimiz bir ekonomiyle transferi halletmeye çalışıyoruz. Hep beraber en sağlıklı şekilde hem takımımızın takviyelerini yapmak istiyoruz hem de net şekilde bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırmak istiyoruz. Kupayla birlikte 3 maçımız var. Bu arada birçok görüşmemiz var. 2 tane yabancı eksiğimiz var.

Galatasaray'ın ayrıca satması gerekiyor ki oyuncu alabilsin. Bununla ilgili de bazı görüşmeler devam ediyor. O ciddi mukavelelerde en az kayba uğramak için hatta uğramamak için herkes elinden geleni yapıyor. Düşündüklerimize yakın bir durum olmasını istediğimiz bir transfer dönemi olmasını diliyorum. Bir an önce gelirse transferler, devre arası da iyi geçer. Herkes değişikliklere hazır olsun. Bazı şeyleri yapmak zorundayız. Yakın bir gelecekte kulübün kanalına çıkıp, tüm seyirci sorularına açık şekilde, ucu açık bir röportaj yapabiliriz. Ne olup ne bitiyor, böyle bir şey yapabiliriz” dedi.

Bozhan Memiş