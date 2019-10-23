Fatih Terim: "Real Madrid'e karşı girilebilecek ne kadar pozisyon varsa girdik"

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 3. maçında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Real Madrid'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim, Real Madrid'e karşı erken yedikleri golün sıkıntı oluşturduğunu belirterek, "Real Madrid gibi büyüklerle oynarken yakaladığınız fırsatları kullanacaksınız. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 1 buçuk dakika içinde 3 tane pozisyona giren bir takım var mıdır bilmiyorum. 10. dakika civarı. Bunlardan birini atacaksınız. Biz 1-0 öndeyken oyun nasıl oynanacaktı. Berabere ve mağlupken başka olduğu gibi öne geçtiğimiz zaman da değişik olacaktı. İkinci bölgede top kaybetmek istemedik. Merkezde kaybetmememiz gerektiğini söyledik. Yediğimiz kontra atakları da bu şekilde yedik. Real Madrid'e karşı girilebilecek ne kadar pozisyon varsa girdik. Sonuçlandırmada başarılı olamadık ve kaybettik. Madrid ve Paris gibi takımlara karşı kazanmak için gol atmak zorundasınız. Golün verdiği güven ve skor avantajıyla daha fazla reaksiyon gösterebilirsiniz. Golü erken yerseniz sıkıntı olur. Bugün bunu yaşadık” şeklinde konuştu.

"Bize böyle seyirciler lazım değil taraftarlar lazım”

Terim, Belhanda'yı oyundan alındığı sırada taraftarın gösterdiği tepki ile ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Alışmadığımız şeyler yaşıyoruz. Muhakkak ufak tefek reaksiyonlar olabilir. Performansını dikkatle izlediğimiz ve gereğini yaptığımız gerçektir. Herkesin performansına göre gereğini yaparız ama oyun oynanırken hele ihtiyacımız varken evimizde beklediğimiz bir şey değildi. Olmamasını dilerdim. Çok üzüldüm. İstedikleri kadar tepki görsün çıkarmazdım ancak Belhanda artık kafasına takmaya başlamıştı. Taraftarımız yapmaz ama seyirciler yapabilir. Bize böyle seyirciler değil, taraftar lazım. Hiç hoşlanmadığım bir şey. Galatasaraylılar, oyuncularla ilgili bazı spekülasyonları stada taşımasınlar. Bu tuzağa düşmesinler. Başka oyuncularımızın da kırılması üzülmesi lehimize olmaz. Bizim taraftarımıza en ihtiyacımız olduğumuz dönem mağlup olduğumuz dönem. Mecburi transferler yapmış, ceza yemiş Galatasaray'dan bahsediyoruz ve milyarlık takımlarla yarışıyoruz. Hiçbir oyuncumuz küfrü, hakareti evimizde hak etmez. Sahte hesaplara, çıkardığı mihfaklara taraftarın gelmemesi lazım. Bir problem olacak gibi gözüküyor. İnşallah en kısa zamanda çözeriz."

"Fiziğimiz için daha zaman var"

Sezon başında transfer olan futbolcularının henüz tam olarak hazır olmadığını vurgulayan Terim, “Andone, Nzonzi, Seri, Muslera, Nagatomo, Belhanda, Feghouli. Bu oyuncuların hiçbiri sezon başı kampı geçirmedi. Bir takımın sezon başı çalışması bir apartmanın temelini atmasıdır. İyi temel atarsanız istediğin kadar kat çıkarsınız. Falcao dahil diğer tüm oyuncuların transferi lig başlamasının haftasında geldi. Oyuncuların yaşları belirli bir seviyede. Tüm dezavantajları bir potada eritmek zorundayız. Aldığımız oyuncuların bir kısmı uzun zaman oynamamış. Fiziğimiz için daha zaman var. Fiziği hazır olan oyuncular da maalesef teknik veya seviye farkı olabilir. Seneye de yeni takım kurmak zorundayız. 3 kupada devam eden Galatasaray her oyuncuya da ihtiyacı olduğunu unutmamamız lazım" diye konuştu.