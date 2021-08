Fatih Terim: "Şampiyonlar Ligi kurası gibi kura çektik"

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 günde bir maç oynuyoruz. Bunların hepsi tamam. Bir 10, 15 ile 45 arası var, muhteşem top oynadık. 2-0 öndeyiz. 3., 4., 5., 6.'yı kaçırıyoruz. Rakibinizi en kötü 2-0 yenebilirsiniz. 2-1 daima herkesin umududur. 2-0, 3-0 başka bir oyun oynanır. Maalesef çok basitlerini atamadık. Basit pasları kullanamadık. Yapamayınca 2-0 da bitebilirdi. Maalesef topu kaybettiğimiz yerle golü yediğimiz yerle 3'e 1'iz. Gol yedik. Bu bizi biraz üzdü. Çünkü daha rahat oyun oynayacaktık. İkinci yarının bir bölümünde zaten düşeceğimiz aşikar. Skor ve rahat oyunla topun bizde olmasını sağlayarak fizik düşüşümüzü halledebilirdik. 60'tan sonra aklımızda olmayan çıkarken gol yiyince rakip yükseldi. Bizim son 15 dakikada bazı oyuncularımız fiziksel olarak gitmez oldu. Dolayısıyla buna rağmen 1-2 pozisyon bulduk. O da olmadı. 3-2 de kaybedebilirdik. Buradaki akılda olmayan Alex'in çıkışıydı. Midesinde problem oldu. Denedik, 'Ağrım var' deyince almak zorunda kaldık. Buna rağmen Galatasaray 2-0 öne geçtiyse kazanmalı. Bunun herhangi bir özrü yok maalesef" diye konuştu.

"Kendi problemlerini onlar gol atarak çözecekler"

Mbaye Diagne ile Mustafa Muhammed'in gol atamamasıyla ilgili olarak sorulan soruya Terim, "Ben ilaç keşke olsa da versem. Benim vereceğim ilaç forma. Galatasaray'ın 9 numarasını veriyorsak ilaç odur. Yoksa benim yanımda oturacak. Pozisyona girmeleri bizim için sevindirici. Golcüler atarlar. Diagne'yi yorgun olduğu için çıkardım. Mustafa girdi. Orta sahalarımızın, defansımızın atması sevindirici. Esas beklediklerimiz de atarsa zaten olay kendiliğinden çözülmüş olur. Kendi problemlerini onlar gol atarak çözecekler" şeklinde konuştu.

Yorgunlukla ilgili sorulan soruya ise başarılı teknik adam, "Yüzde yüz. Bunun anlatımı o. Kolay bir şey değil. Oraya iş varmadan işi bitiririz diye plan yapmıştık. Doğru da gidiyordu. İlk yarı Diagne, Kerem, Barış, Morutan, Alex, Berkan gayet iyi, istediklerimizi yaparken herkese de keyifli anlar yaşatarak, rahat rahat girdiler pozisyona. Hiç pozisyon yokken içeri girerken, 30 saniye kala gol yiyorsunuz. Bu üzüyor. Ne olursa olsun oyuncu olarak acabayı sokuyor. Kritik maçlarda da yapıyoruz. Bu tip maçlar bazen aklınızda olmayacak, uymayacak bir sonuç bu. Ama öğrenecek onlar da. Bazen acı ders verir hayat. Bu onlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, genç oyuncuların performansların memnun olduğunu belirterek, "Bu hatalar olacak. Bütün oyuncularım elinden geleni yapıyor. Bazen istemediğiniz işler de oluyor. Biz o hataları en aza indirmeye çalışacağız. Onlar benden daha çok üzülmüştür. Bugün kaybedebilirdik de. Hiçbir oyuncum hayal kırıklığa uğratmadı" dedi.

"Şampiyonlar Ligi kurası gibi kura çektik"

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları da değerlendiren Fatih Terim, "UEFA önemli kuruluş. Dedi ki, Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi'dir. Onun için ben ona öyle bir kura çekeyim, Şampiyonlar Ligi'ne yakışır yerde dursun. Şampiyonlar Ligi kurası gibi kura çektik. En ağır kurayı biz çektik. Zor takımlar. O günlerde biz daha iyi olacağız. Onların atmosferi buradan daha farklıdır. Herkesle çata çat oynayacağız" açıklamasında bulundu.

Transfer ile ilgili ise Terim, "Bir yandan bazı oyuncularla ayrılma konuşmaları yapılıyor. Bir yandan da bazı oyuncularla ilişkimiz devam ediyor. Birkaç günde onları da hallederiz. Ne olursa olsun büyük bir bölümünü hallettik. Çalışıyoruz" dedi.

Daha önce takımda orta sahada Felipe Melo ve Fernando tarzı gibi oyunculara sahip olduğunu, şimdi olmamasının taktik anlayıştan olup, olmamasının sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Her zaman bir Mele her zaman Fernando bulamıyorsunuz. Açıkçası o mevkiler benim futbol anlayışım açısından önemli oldu. Bakalım daha var transfere. Her şey olabilir. Gedson'u da onun için geçen oraya almıştık. Seri'yi, Lemina'yı o yüzden oraya aldık. Bakalım daha var. Taylan da bize çok önemli işler yaptı. Taylan'ı bir kenara bırakmayalım. Kaptıktan sonra 50 metre var. O top kesilse şu anda o mevzuyu konuşmuyor olacağız. Taylan da Berkan da bize lazım oyuncular. Orta sahaya düşünüyoruz zaten. Gedson'u düşündüğümüze göre çok açık" ifadelerini kullandı.

Milli takım arasını iyi değerlendirmek istediklerini ifade eden Terim, "Aşağı yukarı 11 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Kalan oyuncularımızla bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. İki tane de maç oynayacağız. Dinlenmekte yarar var. Dinlendikten sonra trafik bir hayli sıkışık. Futbolda çarşambalar, perşembeler, pazarlar, cumartesiler dolu. Profesyonel futbolcular kendilerini buna göre hazırlayacaklar. Onun burayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort