Fatih Terim: "Ülkemiz tarih boyunca bunlarla uğraştı ama dimdik ayakta"

Kulüp televizyonuna konuşan Terim, "Milli takıma giden arkadaşlarımız haricindeki arkadaşlarımızla çalışmalarımız devam ediyor. İstanbulspor'la bir hazırlık maçı oynayacağız. Zaten ondan sonra da yavaş yavaş diğer arkadaşlarımız hafta başı itibariyle çeşitli günlerde bize katılacaklar. Bazıları maça bir gün veya iki gün kala anca gelebilecek. Ama çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bugün kalbimiz Millilerimizle. Milli maçımız var. Bugün hepimiz onlardan iyi şeyler, iyi sonuç bekliyoruz ki her zaman iyi sonuçlar alıyorlar. Dileğimiz, inşallah iyi bir netice olur. Buradan başarılar diliyorum hem hocalarımıza hem oyuncularımıza. Allah muvaffak etsin" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na değinen Terim, "Bu arada tabii esas güncel konumuz, Barış Pınarı Harekatımız. Ülkemiz adına çok iyi geçmesini diliyorum. Bütün askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin, güvenlik güçlerimizin sağ salim eve dönmesi en büyük temennimiz. Ülkemiz her zaman tarih boyunca bunlarla uğraştı ama dimdik ayaktayız. Allah nasip ederse de var olmaya ve dimdik ayakta olmaya devam edeceğiz. Hayırlısıyla, bu harekatın istediğimiz biçimde bitmesini temenni ediyorum. En büyük dileğim o” şeklinde konuştu.