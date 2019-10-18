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Fatih Terim'den 5 değişiklik

Fatih Terim'den 5 değişiklik
Fatih Terim'den 5 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçında son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasına göre ilk 11’de 5 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Gençlerbirliği müsabakasının 11'ine göre kadroda cezalı Mariano dışında Ryan Donk, Yuto Nagatomo, Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli'ye 11'de görev vermedi. Sarı-kırmızılıların Sivasspor karşılaşması 11'inde Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Steven Nzonzi, Ömer Bayram, Emre Mor, Ryan Babel, Younes Belhanda ve Florin Andone yer aldı.

Yedeklerde olan isimler ise; Okan, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Donk, Yunus, Jimmy, Taylan ve Nagatomo.
Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina ile Mariano da sarı kart cezasından dolayı müsabakada kadrosunda değil.

Öte yandan dün milli takımdan dönen ve kamp kadrosuna alınan Sofiane Feghouli de maç kadrosuna alınmadı.

Oğuzhan Ort

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