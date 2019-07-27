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Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap

Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap
Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Arkadaşlar, biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür! Aramızda hala anlamayanlar varmış... O zaman bir kez daha" ifadelerini kullanarak, eski bir videosunu tekrar yayınladı. 

Terim'in yayımladığı videosunda ise şu ifadeler yer aldı: 

"Adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstelik, rütbemiz de farklı. İnancımızı daha çok artıranlara tekrardan geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. Ben daha fazla konuşarak acıyı daha fazla artırmak istemiyorum."  

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