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Fatih Terim'den derbi sırasında edilen küfürler nedeniyle suç duyurusu

Fatih Terim'den derbi sırasında edilen küfürler nedeniyle suç duyurusu
Fatih Terim'den derbi sırasında edilen küfürler nedeniyle suç duyurusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kendisine küfür edildiği gerekçesiyle suç duyusunda bulundu. Terim, şikayet dilekçesinde kamera görüntülerinin incelenmesini, tespit edilen şüphelilerin cezalandırılmasını ve haklarında seyirden yasaklanma kararı verilmesini istedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6 Şubat'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı sırasında kendisine, teknik ekibe ve oyunculara yönelik küfür edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

“Bini aşkın kişi katıldı”

Avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde, Covıd-19 salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasına karar verildiği, buna rağmen 6 Şubatta gerçekleşen maça bini aşkın kişinin katıldığı ve localara yerleştirildiği belirtildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sağlık çalışanları dışında taraftar alımıyla ilgili re'sen soruşturma başlatıldığının aktarıldığı dilekçede, Başsavcılık tarafından futbol müsabakasına ilişkin görüntülere el konulduğu kaydedildi.

“Kişilik hakları ihlal edilmiştir”

Dilekçede, Fatih Terim'e, teknik heyete ve ısınmak üzere sahaya çıkan oyunculara müsabakanın başından sonuna kadar sinkaflı küfürler edildiği kaydedilerek, “Müvekkilin, teknik heyetin, oyuncuların şeref ve haysiyeti rencide edilmiş, itibar ve prestijlerini sarsmaya, saygınlıklarını zedelemeye matuf ifadeler kullanılmış, kişilik hakları ihlal edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisine katılan kişilerden stada listeyle alınanların İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden, stada liste harici alınanların ise Fenerbahçe Spor Kulübü'nden istenerek kamera kayıtları ve görüntülerin karşılaştırılması yoluyla faillerin kimliklerinin tespit edilmesi talep edildi.

“Seyirden yasaklama' kararı verilsin”

Şikayet dilekçesinde, şüphelilerin Fatih Terim'e, takıma ve teknik ekibe karşı maç sırasında alenen hakaret olarak nitelendirilecek eylemleri gerçekleştirdiklerinin sabit olduğu vurgulandı. Şüpheliler hakkında, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14. maddesi” uyarınca emsal mahiyette cezalandırılmaları için iddianame düzenlenerek kamu davası açılması ve ‘seyirden yasaklama' kararı verilmesi talep edildi.

Gamze Erdemir

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