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Fatih Terim'den 'şampiyonluk' vurgulu bayram mesajı

Fatih Terim'den 'şampiyonluk' vurgulu bayram mesajı
Fatih Terim'den 'şampiyonluk' vurgulu bayram mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir bayram mesajı paylaştı.

Mesajında sarı-kırmızılı takımın ligde elde ettiği 22. şampiyonluğa vurgu yapan Terim, "Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray. Tekrar iyi bayramlar" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ramazan Bayramı sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Terim, mesajında 'şampiyonluk' hatırlatmasında da bulundu. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'de bu sezon elde ettiği 22. şampiyonluğa değinen deneyimli çalıştırıcı, paylaşımına şu notu düştü: 

"Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray... Tekrar iyi bayramlar.  

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