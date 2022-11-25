Fatih Terim'in acı günü: Annesini kaybetti

Terim'in annesi Nuriye Terim, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak Adana Acıbadem Hastanesine kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Nuriye Terim bugün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nuriye Terim'in, yarın öğle namazı sonrası Asri Mezarlıkta eşi Talat Terim'in mezarının yanına defnedileceği öğrenildi. Bu arada Fatih Terim'in Adana'ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Terim 6 Şubat 2019 yılında da 94 yaşındaki babası Talat Terim'i kaybetmişti.

Galatasaray'dan Nuriye Terim için taziye mesajı

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Efsanemiz Fatih Terim'in kıymetli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; kederli Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Fatih Keçe

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