Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında sosyal medyada paylaştığı bir video nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Fatih Tezcan'ın halkın bir kesimini hedef alarak tehdit içerikli bir video yayınladığına dair 11.05.2020 tarihinden itibaren çeşitli internet siteleri ile sosyal medyada haber yapıldığının belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, “5271 Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi gereği işin gerçeğini araştırıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla Tezcan hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ile 'Halk Arasında Korku ve Panik Amacıyla Tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Gamze Erdemir

