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Fatih Yedikule'de binanın tabanı çöktü yaralılar var

Fatih Yedikule'de binanın tabanı çöktü yaralılar var
Fatih Yedikule'de binanın tabanı çöktü yaralılar var

Fatih Yedikule Musa Süreyya Bey sokakta zemin kattaki bir binanın tabanı, bodrum katının üstüne çöktü. Çökmede ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sularında Fatih YEdikule Musa Süreyya Bey Sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sakinlerinin oturduğu sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle zemin kattaki dairenin tabanı, bodrum katının üstüne çöktü. çökme nedeniyle ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Bina sakinleri ise ekiplerce tahliye edildi.
Ekipleri olay yerindeki çalışmaları sürüyor.  

Medeni Topaloğlu

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