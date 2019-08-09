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Fatih'de iş adamının parasını alıp darp eden şahıslar yakalandı

Fatih'de iş adamının parasını alıp darp eden şahıslar yakalandı
Fatih'de iş adamının parasını alıp darp eden şahıslar yakalandı

Fatih’te kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri iş hanında yabancı uyruklu iş adamının yaklaşık 2 milyon 220 bin TL değerindeki 236 bin Euro ve 140 bin dolarını alıp darp eden şahıslar yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların iş hanına giriş çıkışı güvenlik kamerasına yansıdı.

 Olay, Fatih Sekmanlar Sokakta, 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıttıkları öğrenilen 4 kişi sokak üzerinde bulunan bir iş hanına girdi. Şüpheliler, daha sonra iş merkezi içerisinde bulunan ve yabancı uyruklu Hatem A. G.'ye ait olduğu öğrenilen iş yerine yöneldi. Şüpheliler Hatem A. G.'ye polis olduklarını ve üst araması yapacaklarını söyledi. Arama bahanesiyle Hatem A. G.'nin üzerinde ve iş yerindeki çekmecesinde bulunan 236 bin Euro ve 140 bin dolar'ı aldı. Sonra da parasını aldığı vatandaşı darp ediyorlar. 

Bu sırada iki şüpheli iş hanından kaçarak uzaklaştı. Vatandaşlar durumu fark edince 2 şüpheli de kaçmaya başladı. Kaçmaya başlayan şüphelilerin peşinden giden vatandaşlar, şahıslardan Hamza A'yı ( 22) yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Hamza A.'nın emniyetteki ifadesi doğrultusunda polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde 27 Temmuz Cumartesi kendilerini polis olarak tanıtıp Libyalı vatandaşı gasp eden şüphelilerden 2'sini daha yakalandı. Gözaltına alınan Yiğit Can B. (18) ve Rıdvan B. (26) da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamza G. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin, olayın sorumlularından olan 4'üncü kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların iş hanına girdiği, bir süre sonra önce ikisinin iş hanından ayrıldığı, daha sonra diğer iki şahısın iş hanından koşarak kaçmaya çalıştığı ve vatandaşların şahısları kovaladığı görüldü.  

Yunus Emre Şeker
 

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